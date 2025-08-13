Sixt steigert Vorsteuergewinn nicht so deutlich wie erwartet

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sixt Aktie

Die Sixt Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,12 % und einem Kurs von 88,98 auf Lang & Schwarz (13. August 2025, 07:52 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sixt Aktie um +2,43 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,05 %.

Die Marktkapitalisierung von Sixt bezifferte sich zuletzt auf 2,74 Mrd..

Sixt zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3100 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 106,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 125,00EUR was eine Bandbreite von -0,72 %/+37,89 % bedeutet.