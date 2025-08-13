Sixt steigert Vorsteuergewinn nicht so deutlich wie erwartet
- Sixt steigert Q2-Gewinn um 71% auf 107,3 Mio. €
- Umsatz wächst um 7% auf 1,08 Mrd. Euro im Q2
- Flottengröße wächst um 6%, Prognose bleibt stabil
PULLACH (dpa-AFX) - Der Autovermieter Sixt hat den Gewinn im zweiten Quartal gegenüber dem schwachen Vorjahreszeitraum deutlich gesteigert. Das Vorsteuerergebnis zog um knapp 71 Prozent auf 107,3 Millionen Euro an, wie das SDax-Unternehmen am Mittwoch in Pullach mitteilte. Analysten hatten jedoch etwas mehr erwartet. Der Umsatz wuchs um gut sieben Prozent auf 1,08 Milliarden Euro. Sixt konnte den Anteil teurerer Mietwagen steigern und zudem die Flottenkosten senken. Ein Jahr zuvor hatte ein Restwertverfall unter anderem bei Elektroautos die Geschäfte belastet. Die durchschnittliche Flottengröße wuchs in den drei Monaten bis Ende Juni im Jahresvergleich um knapp sechs Prozent. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte das Management./men/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sixt Aktie
Die Sixt Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,12 % und einem Kurs von 88,98 auf Lang & Schwarz (13. August 2025, 07:52 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sixt Aktie um +2,43 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,05 %.
Die Marktkapitalisierung von Sixt bezifferte sich zuletzt auf 2,74 Mrd..
Sixt zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3100 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 106,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 125,00EUR was eine Bandbreite von -0,72 %/+37,89 % bedeutet.
