    Quanten-Träume, rote Zahlen

    Rigetti: Gewinne? Fehlanzeige – Verlust pro Aktie fast verdoppelt

    Rigetti Computing hat mit schwachen Zahlen seine Anleger enttäuscht. Doch der CEO verspricht einen Technologiesprung, der die Geduld wert sein könnte.

    Foto: Marijan Murat - dpa

    Rigetti Computing hat mit seinen Quartalszahlen enttäuscht und die Erwartungen der Analysten klar verfehlt. Der Verlust je Aktie lag im zweiten Quartal bei 0,13 US-Dollar, nach 0,07 US-Dollar im Vorjahr. Analysten hatten lediglich mit einem Minus von 0,05 US-Dollar gerechnet. Auch die Erlöse blieben hinter den Prognosen zurück: Der Umsatz sank auf 1,8 Millionen US-Dollar, nach 3,1 Millionen im Vorjahresquartal, und lag damit leicht unter den erwarteten 1,9 Millionen. Anleger reagierten prompt – die Aktie gab nachbörslich um knapp 3 Prozent nach.

    CEO Subodh Kulkarni versuchte, den Fokus auf die Fortschritte bei der Technologie zu lenken. Rigetti präsentierte den "branchenweit größten Multi-Chip-Quantencomputer" Cepheus-1-36Q, der auf der eigenen Cloud-Plattform QCS und bald auch bei Microsoft Azure verfügbar sein soll. Das System arbeitet laut Kulkarni mit einer 2-Qubit-Genauigkeit von 99,5 Prozent – doppelt so präzise wie das Vorgängermodell Ankaa-3. Bis Ende 2025 will das Unternehmen ein neues System mit über 100 Qubits und derselben Genauigkeit auf den Markt bringen.

    Langfristig rechnet Kulkarni mit einem Milliardenmarkt für Quantencomputer, verweist aber auf einen Zeithorizont von 15 Jahren. Kurzfristig bleibe Rigetti noch in der Entwicklungsphase. Der Weg zum "Quantum Advantage" – dem Punkt, an dem Quantenrechner klassischen Computern überlegen sind – sei etwa drei bis vier Jahre entfernt.

    Finanziell steht das Unternehmen solide da: Durch eine Kapitalerhöhung über 350 Millionen US-Dollar kletterten die liquiden Mittel auf 571,6 Millionen. Schulden bestehen keine. Dennoch gibt es Risiken – etwa die noch ausstehende Verlängerung der US-National Quantum Initiative, die wichtige Aufträge sichern könnte.

     

    Finanziell steht das Unternehmen solide da: Durch eine Kapitalerhöhung über 350 Millionen US-Dollar kletterten die liquiden Mittel auf 571,6 Millionen. Schulden bestehen keine. Dennoch gibt es Risiken – etwa die noch ausstehende Verlängerung der US-National Quantum Initiative, die wichtige Aufträge sichern könnte.

    Trotz schwacher Zahlen und technischer Hürden zeigt sich das Management optimistisch, mit seinem Chiplet-basierten Ansatz die entscheidenden Meilensteine zu erreichen. Ob Anleger diese Geduld aufbringen, bleibt nach den jüngsten Kursverlusten offen.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.


    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.


    Verfasst von Gina Moesing
