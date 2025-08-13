Rigetti: Gewinne? Fehlanzeige – Verlust pro Aktie fast verdoppelt

Rigetti Computing hat mit seinen Quartalszahlen enttäuscht und die Erwartungen der Analysten klar verfehlt. Der Verlust je Aktie lag im zweiten Quartal bei 0,13 US-Dollar, nach 0,07 US-Dollar im Vorjahr. Analysten hatten lediglich mit einem Minus von 0,05 US-Dollar gerechnet. Auch die Erlöse blieben hinter den Prognosen zurück: Der Umsatz sank auf 1,8 Millionen US-Dollar, nach 3,1 Millionen im Vorjahresquartal, und lag damit leicht unter den erwarteten 1,9 Millionen. Anleger reagierten prompt – die Aktie gab nachbörslich um knapp 3 Prozent nach.

CEO Subodh Kulkarni versuchte, den Fokus auf die Fortschritte bei der Technologie zu lenken. Rigetti präsentierte den "branchenweit größten Multi-Chip-Quantencomputer" Cepheus-1-36Q, der auf der eigenen Cloud-Plattform QCS und bald auch bei Microsoft Azure verfügbar sein soll. Das System arbeitet laut Kulkarni mit einer 2-Qubit-Genauigkeit von 99,5 Prozent – doppelt so präzise wie das Vorgängermodell Ankaa-3. Bis Ende 2025 will das Unternehmen ein neues System mit über 100 Qubits und derselben Genauigkeit auf den Markt bringen.