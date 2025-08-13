    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRENK Group AktievorwärtsNachrichten zu RENK Group
    Rüstungsboom beschert Renk weiter volle Auftragsbücher

    Für Sie zusammengefasst
    • Hohe Verteidigungsausgaben treiben Renk's Aufträge.
    • Neugeschäft stieg um 47% auf 921 Millionen Euro.
    • Umsatzprognose über 1,3 Milliarden Euro bestätigt.
    AUGSBURG (dpa-AFX) - Die anhaltend hohen Ausgaben der Staaten für Verteidigung sorgen beim Rüstungszulieferer Renk für pralle Auftragsbücher. So stieg das Neugeschäft im ersten Halbjahr um rund 47 Prozent auf 921 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Augsburg mitteilte. Der gesamte Auftragsbestand belaufe sich nun auf 5,9 Milliarden Euro. Der Umsatz legte um gut ein Fünftel auf 620 Millionen Euro zu. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) erhöhte sich um knapp 30 Prozent auf 89 Millionen Euro.

    Das Unternehmen stellt unter anderem Panzergetriebe her, ist aber auch im zivilen Geschäft tätig. Das Rüstungsgeschäft sei jedoch weiterhin der Wachstumsmotor des Konzerns, so Renk.

    Das Unternehmen bestätigte seine Prognose für das laufende Jahr und erwartet einen Umsatz von mehr als 1,3 Milliarden Euro sowie ein bereinigtes Ebit zwischen 210 und 235 Millionen Euro./nas/mis

    Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,43 % und einem Kurs von 63,60 auf Tradegate (13. August 2025, 07:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der RENK Group Aktie um -10,41 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,17 %.

    Die Marktkapitalisierung von RENK Group bezifferte sich zuletzt auf 6,38 Mrd..

    RENK Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 80,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 90,00EUR was eine Bandbreite von -6,02 %/+40,98 % bedeutet.




