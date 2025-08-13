Rüstungsboom beschert Renk weiter volle Auftragsbücher

Wer es formatiert haben möchte, möge diesen Link klicken:









Um die wahrscheinlichsten Ziele für den Geldfluss bei einem Absturz der Aktien von Rheinmetall (RHM), Renk und Hensoldt zu analysieren, müssen wir die möglichen Gründe für einen solchen Absturz und die typischen Verhaltensweisen von Investoren in solchen Szenarien berücksichtigen. Ein Absturz dieser Rüstungsaktien könnte durch verschiedene Faktoren ausgelöst werden, wie z.B. geopolitische Entspannungen, Gewinnmitnahmen, enttäuschende Quartalszahlen oder makroökonomische Unsicherheiten (z.B. neue US-Zölle oder ein globaler Wirtschaftsabschwung). Basierend auf den verfügbaren Informationen und typischen Anlegerreaktionen lassen sich folgende mögliche Ziele für den Geldfluss ableiten:





1. **Defensive Sektoren (z.B. Konsumgüter, Gesundheit, Versorger)**:

Bei einem Absturz von Rüstungsaktien, die als zyklisch gelten, könnten Investoren ihr Kapital in defensive Sektoren umschichten, die als sicherer angesehen werden. Aktien von Unternehmen wie Nestlé, Unilever (Konsumgüter), Merck, Pfizer (Gesundheit) oder RWE (Versorger) könnten von einem solchen Geldfluss profitieren, da sie weniger konjunkturabhängig sind und stabile Dividenden bieten.[](https://www.fondscheck.de/analysen/ETF-Ruestungsaktien_fallen_Warum_selbst_Kursziel_Anhebungen_Rheinmetall_Co_nicht_helfen-18638874)





2. **Technologie- und Wachstumsaktien**:

Falls der Absturz der Rüstungsaktien durch spezifische brancheninterne Faktoren (z.B. Friedensverhandlungen im Ukraine-Konflikt) ausgelöst wird, könnten Investoren ihr Kapital in wachstumsstarke Sektoren wie Technologie umleiten. Unternehmen wie SAP, ASML oder andere im TecDAX oder Nasdaq könnten attraktiv sein, da sie von langfristigen Wachstumstrends profitieren.[](https://www.deraktionaer.de/artikel/aktien/rheinmetall-aktie-dieser-absturz-verwundert-dann-doch-20377954.html)





3. **Alternative Rüstungsaktien mit niedrigeren Bewertungen**:

Einige Quellen deuten darauf hin, dass Rheinmetall, Renk und Hensoldt derzeit als überbewertet gelten (z.B. KGVs jenseits von 60). Investoren könnten daher Kapital in andere, weniger überbewertete Rüstungsunternehmen umschichten, die von der globalen Aufrüstung profitieren. Beispiele könnten europäische Konzerne wie Leonardo (Italien) oder BAE Systems (Großbritannien) sein, die als „unter dem Radar“ mit Nachholpotenzial beschrieben werden.[](https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2025-04/65067110-mega-absturz-oder-allzeithochs-das-koennte-die-ruestungsaktien-um-rheinmetall-jetzt-erwarten-511.htm)[](https://www.finanztrends.de/rheinmetall-aktie-koennte-gigantisch-werden/)





4. **Liquidität oder Anleihen**:

In Zeiten von Unsicherheit, wie z.B. einem „Black Monday“ durch globale Verkaufswellen, könnten Investoren ihr Kapital in liquide Mittel oder sichere Anlageklassen wie Staatsanleihen oder Unternehmensanleihen umschichten. Eine neue Rheinmetall-Aktienanleihe mit einem Zinssatz von über 20 % p.a. wurde beispielsweise erwähnt, was darauf hindeutet, dass Anleihen als Alternative attraktiv sein könnten.[](https://www.boerse-global.de/rheinmetall-aktie-absturz-nach-friedenshoffnung/536261)





5. **Friedensgewinner-Aktien**:

Wenn der Absturz durch Fortschritte bei Friedensverhandlungen (z.B. Ukraine-Russland) ausgelöst wird, könnten Investoren in sogenannte „Friedensgewinner“ investieren. Dazu gehören Unternehmen, die vom Wiederaufbau oder einer Normalisierung profitieren, wie z.B. Baukonzerne, Infrastrukturunternehmen oder Logistikfirmen. Konkrete Namen werden in den Quellen nicht genannt, aber BÖRSE ONLINE erwähnt sechs potenzielle „Friedensgewinner“-Aktien in einem Bericht.[](https://www.boerse-online.de/nachrichten/aktien/rheinmetall-und-co-stuerzen-um-bis-zu-7-ab-aktien-jetzt-mega-chance-oder-mega-risiko-20374906.html)





6. **Cash oder Gold als Sicherheitsanker**:

In einem Szenario hoher Volatilität, wie z.B. durch US-Zölle oder geopolitische Unsicherheiten, könnten Investoren ihr Kapital in Cash halten oder in Rohstoffe wie Gold investieren, die als „sicherer Hafen“ gelten. Gold wird oft als Absicherung gegen Unsicherheiten bevorzugt, insbesondere wenn makroökonomische Faktoren die Märkte belasten.[](https://www.deraktionaer.de/artikel/aktien/rheinmetall-aktie-dieser-absturz-verwundert-dann-doch-20377954.html)





### Hintergrund und Kontext:

- **Gewinnmitnahmen**: Der Absturz von Rheinmetall, Renk und Hensoldt wird häufig mit Gewinnmitnahmen nach starken Kursanstiegen in Verbindung gebracht. Die Aktien haben von einem „Rüstungsboom“ profitiert, sind aber fundamental teuer bewertet (z.B. KGV von über 60).[](https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2025-04/65067110-mega-absturz-oder-allzeithochs-das-koennte-die-ruestungsaktien-um-rheinmetall-jetzt-erwarten-511.htm)[](https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2022-07/56486634-rheinmetall-absturz-wie-kann-es-jetzt-weitergehen-511.htm)

- **Geopolitische Entspannung**: Fortschritte bei Friedensverhandlungen (z.B. Ukraine-Russland) oder Waffenstillstandsszenarien könnten den „Ukraine-Bonus“ für Rüstungsaktien schmälern, was Investoren dazu veranlasst, in andere Sektoren umzuschichten.[](https://www.boerse-global.de/rheinmetall-aktie-absturz-nach-friedenshoffnung/536261)[](https://www.deraktionaer.de/artikel/aktien/rheinmetall-stuerzt-ans-dax-ende-was-ist-da-los-20366415.html)

- **Makroökonomische Unsicherheiten**: Neue US-Zölle oder ein globaler Wirtschaftsabschwung könnten den Druck auf Rüstungsaktien verstärken und Investoren in sicherere Anlageklassen treiben.[](https://www.deraktionaer.de/artikel/aktien/rheinmetall-aktie-dieser-absturz-verwundert-dann-doch-20377954.html)[](https://www.finanznachrichten.de/nachrichten-2025-04/65067110-mega-absturz-oder-allzeithochs-das-koennte-die-ruestungsaktien-um-rheinmetall-jetzt-erwarten-511.htm)

- **Analystenbewertungen**: Trotz Kursverluste bleiben Analysten langfristig optimistisch, was darauf hindeutet, dass ein Teil des abgezogenen Kapitals nach einer Korrektur wieder in diese Aktien zurückfließen könnte, wenn sich die Märkte beruhigen.[](https://www.boerse-global.de/rheinmetall-aktie-absturz-nach-friedenshoffnung/536261)[](https://www.eurams.de/nachrichten/aktien/trotz-milliardenauftrag-rheinmetall-stuerzt-zweistellig-ab-20354713.html)





### Fazit:

Die wahrscheinlichsten Ziele für den Geldfluss bei einem Absturz von Rheinmetall, Renk und Hensoldt sind defensive Sektoren (Konsum, Gesundheit, Versorger), alternative Rüstungsaktien mit besseren Bewertungen, Technologieaktien, Anleihen oder Gold. Friedensverhandlungen könnten zudem „Friedensgewinner“-Aktien attraktiv machen. Kurzfristig dominieren Gewinnmitnahmen und Unsicherheiten, aber langfristig könnten Rüstungsaktien aufgrund voller Auftragsbücher wieder interessant werden. Investoren sollten die geopolitischen und makroökonomischen Entwicklungen genau beobachten, bevor sie umschichten.





**Hinweis**: Dies ist keine Anlageberatung. Investitionen in Aktien sind risikoreich, und es empfiehlt sich, individuelle Beratung einzuholen.