American Express mit 123-Konsolidierung fertig

American Express markierte um 330,00 US-Dollar zu Beginn und Mitte dieses Jahres zwei Kursspitzen und damit ein potenzielles Doppelhoch und Umkehrmuster. Aber bereits vor Wochen wurde auf eine inverse SKS-Formation zwischen 220,43 und dem aktuellen Jahreshoch hingewiesen, weshalb zunächst diese Formation noch überwiegt. Um ein klares Kaufsignal mit einem Ziel bei 329,14 US-Dollar zu aktivieren, müsste der Wert demnächst über 308,80 US-Dollar zulegen und würde sich sofort für ein Long-Investment qualifizieren. Ein Sprung über das Jahreshoch würde mittelfristig sogar Anstiegschancen bis auf 423,34 US-Dollar eröffnen und damit die inverse SKS-Formation vollständig umsetzen. Kommt es aber zu einem unerwarteten Kursrutsch unter 280,75 US-Dollar, müsste noch einmal eine zwischengeschaltete Korrektur auf 260,85 US-Dollar beim Zahlungsabwickler eingeplant werden.

1. Long-Position ab 308,80 US-Dollar eröffnen , Stopp unter 294,00 US-Dollar platzieren. Kursziel 329,14 US-Dollar

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Strategie für steigende Kurse WKN: DY8R0E Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,21 - 2,22 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 277,6485 US-Dollar Basiswert: American Express Comp. KO-Schwelle: 277,6485 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 302,53 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 11,67 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DQ3JZA Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 3,16 - 3,17 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 338,6887 US-Dollar Basiswert: American Express Comp. KO-Schwelle: 338,6887 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 302,53 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 8,16 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

