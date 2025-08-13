TUI erwartet höheres Gewinnplus

Nach einem erfolgreichen Abschluss einer inversen SKS-Formation Mitte Juli kam es in der TUI-Aktie über dem Kreuzwiderstand von grob 7,60 Euro zu einem Kaufsignal, welches mithilfe der fundamental soliden Daten nun weiter fortgesetzt werden könnte. Ziele auf der Oberseite sind weiterhin bei 8,53 und 8,88 Euro angesiedelt und eignen sich fortlaufend für ein Long-Investment. Schlimmer träfe es TUI dagegen bei einem Kursrutsch unter 7,40 Euro, in diesem Fall müssten zeitnahe Rücksetzer auf 7,23 Euro und sogar den seit April bestehenden Aufwärtstrend um 7,08 Euro zwingend eingeplant werden. Vorläufig aber geben die Kursmuster ein derartiges Ereignis nicht her.

Das bereinigte Betriebsergebnis zu konstanten Wechselkursen werde um neun bis elf Prozent zulegen, teilte der MDax-Konzern mit. Bisher wurde ein Plus zwischen sieben und zehn Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis von 1,3 Mrd. Euro erwartet. Das Umsatzwachstum sieht TUI jetzt allerdings am unteren Ende der angegebenen Spanne von fünf bis zehn Prozent (Vorjahr: 23,1 Mrd. Euro). Die Segmente Hotels & Resorts und Kreuzfahrten erzielten ein Rekordergebnis.

Trading-Strategie:

1. Long-Position ab 8,07 Euro eröffnen , Stopp unter 7,50 Euro platzieren. Kursziel 8,88 Euro

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

TUI AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU0HNS Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,52 - 0,53 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 7,3882 Euro Basiswert: TUI AG KO-Schwelle: 7,3882 Euro akt. Kurs Basiswert: 7,89 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 15,21 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY1MCV Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,65 - 0,66 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 8,5219 Euro Basiswert: TUI AG KO-Schwelle: 8,5219 Euro akt. Kurs Basiswert: 7,89 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 12,11 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

