Die größten Aufsteiger der Woche vom 06.08.-13.08.2025 in der wO Community
Foto:
RENK Group Endlos Turbo Long Open-End (HSBC)
Monatsperformance: -66,30 %
Platz 1
BitMine Immersion Technologies Registered
Monatsperformance: +57,23 %
Platz 2
Anson Resources
Monatsperformance: +51,08 %
Platz 3
TUI
Monatsperformance: +5,67 %
Platz 4
Silber
Monatsperformance: -0,52 %
Platz 5
ThyssenKrupp
Monatsperformance: -11,26 %
Platz 6
InflaRx
Monatsperformance: -9,59 %
Platz 7
Newron Pharmaceuticals
Monatsperformance: +7,68 %
Platz 8
Assembly Biosciences
Monatsperformance: +29,01 %
Platz 9
Bayer
Monatsperformance: -2,90 %
Platz 10
Petroleo Brasileiro - Petrobras
Monatsperformance: -2,47 %
Platz 11
Kuros Biosciences
Monatsperformance: -7,32 %
Platz 12
q.beyond
Monatsperformance: -1,90 %
Platz 13
