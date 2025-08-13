Evotec: Schon wieder eine vergebene Chance!

Das Interesse an der Evotec-Aktie hat zuletzt spürbar nachgelassen – und das aus gutem Grund: Angesichts der unbefriedigenden Kursentwicklung sowie einer rückläufigen Geschäftsentwicklung bindet ein Investment in den Hamburger Wirkstoffforscher Kapital, das anderswo gewinnbringender eingesetzt werden könnte. Viele andere Biotechnologie-Werte verzeichneten zuletzt steigende Kurse.

Der am Mittwochmorgen veröffentlichte Halbjahresbericht trägt nicht dazu bei, aus der Aktie endlich wieder einen Investment-Case zu machen. Der operative Turnaround des Unternehmens lässt weiter auf sich warten und damit mutmaßlich auch jener der Aktie.

Umsatz fällt, Verluste steigen weiter

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum fielen die Erlöse von 390,8 Millionen Euro um 5,0 Prozent auf 371,2 Millionen Euro. Das Unternehmen macht hierfür ein schwaches Marktumfeld verantwortlich. Besonders deutlich war der Rückgang mit 11,0 Prozent im Segment Auftragsforschung, während sich die Biologics-Sparte um 16 Prozent auf 102,2 Millionen Euro steigern konnte. Es gibt also durchaus auch Lichtblicke.

Operative konnte das Unternehmen davon jedoch nicht profitieren. Das bereinigte EBITDA fiel von -0,5 Millionen Euro auf nun -1,9 Millionen Euro. Evotec hat damit laut Pressemitteilung die eigenen Erwartungen an seinen Sparkurs erfüllt.

Abflüsse halten an, Verschuldung auf hohem Niveau

Ohne Berücksichtigung von Bereinigungen lag das Periodenergebnis bei -73,3 Millionen Euro beziehungsweise -0,42 Euro pro Aktie. Das stellt zwar eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahr dar, in dessen erster Hälfte ein Periodenergebnis von -115,6 Millionen Euro erzielt wurde, führte aber zu weiteren Mittelabflüssen.

Nur aufgrund der Aufnahme eines Kredites in Höhe von knapp 44,0 Millionen Euro konnte Evotec seine zur Verfügung stehenden Zahlungsmittel auf rund 268,0 Millionen Euro erhöhen. Insgesamt liegen die langfristigen Verbindlichkeiten aktuell bei 355,2 Millionen Euro.

Ergebnis in 2025 voraussichtlich unter dem Vorjahresniveau

Für das Gesamtjahr stellte das Unternehmen Erlöse in Höhe von 760 bis 800 Millionen Euro in Aussicht. Damit liegt die Mittelpunktschätzung unter dem Vorjahresergebnis von 797,0 Millionen Euro, was auf einen weiteren Rückschritt in 2025 schließen lässt.

Aufgrund seiner Einsparungsbemühungen hofft der Konzern jedoch, sein bereinigtes EBITDA mit 30 bis 50 Millionen Euro deutlich über das Vorjahresniveau anzuheben. Dazu sollen auch um bis zu 10 Millionen Euro niedrigere Forschungsaufwendungen beitragen, die sich auf 40 bis 50 Millionen Euro belaufen sollen.

Aktie handelt mit Verlusten, neues Verkaufssignal zeichnet ab

Angesichts der anhaltend schwachen Geschäftsentwicklung zeigten sich Händlerinnen und Händler bereits in der Vorbörse enttäuscht. Am Handelsplatz Tradegate wurde Evotec mit einem Abschlag von fast 5 Prozent gehandelt.

Seit dem Jahreswechsel steht ein Minus von fast 20 Prozent zu Buche, kommt es nicht noch zu einem Intraday-Reversal, wachsen diese auf ein Viertel an. Auch die technische Ausgangslage dürfte sich damit weiter eintrüben, denn die 50-Tage-Linie droht erneut unter die 200-Tage-Linie zu fallen. Damit läge ein Death Cross und somit ein Verkaufssignal vor.

Fazit: Für ein Investment gibt es hier einfach keinen Grund

Nicht zum ersten Mal in den vergangenen Quartalen verpasst Evotec die Chance, mit seinem Geschäftsbericht einen Investment-Case für die Aktie zu etablieren.

Es gibt schlicht keinen Grund, hier als Anlegerin oder Anleger investiert zu sein, wenn gleichzeitig Werte wie Gilead auf oder in unmittelbarer Nähe zu ihren Allzeithochs notieren und dabei noch immer attraktive Bewertungen aufweisen.

Selbst Halozyme, das im vergangenen Jahr kurzzeitig als potenzieller Käufer zur Debatte stand, bietet einen um Welten besseren Investment-Case. Es wird Zeit, dass Anlegerinnen und Anleger der Aktie den Rücken kehren und aufhören, hier hohe Opportunitätskosten zu dulden.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,21 % und einem Kurs von 6,47EUR auf Tradegate (13. August 2025, 08:45 Uhr) gehandelt.