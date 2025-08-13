Singulus Technologies: Halbjahreszahlen 2025 enthüllt!
Trotz eines Umsatzrückgangs im ersten Halbjahr 2025 bleibt SINGULUS TECHNOLOGIES AG optimistisch, mit Fokus auf zukunftsorientierte Märkte und Nachhaltigkeit.
- SINGULUS TECHNOLOGIES AG erzielte im ersten Halbjahr 2025 einen Umsatz von 31,3 Mio. €, was einem Rückgang gegenüber dem Vorjahr (40,7 Mio. €) entspricht.
- Das operative Ergebnis (EBIT) lag bei -1,3 Mio. €, während es im Vorjahr 1,2 Mio. € betrug. Die Bruttomarge blieb stabil bei 31,9%.
- Der Auftragseingang im ersten Halbjahr 2025 betrug 21,1 Mio. €, verglichen mit 52,3 Mio. € im Vorjahr. Der Auftragsbestand lag bei 67,2 Mio. €.
- SINGULUS TECHNOLOGIES erwartet im zweiten Halbjahr eine deutliche Belebung bei Umsatz und Ergebnis durch anstehende Auslieferungen und neue Auftragseingänge.
- Das Unternehmen fokussiert sich auf zukunftsorientierte Märkte wie Solar, Halbleiter und Life Science und sieht Nachhaltigkeit als Chance zur Positionierung.
- SINGULUS TECHNOLOGIES entwickelt Maschinen für die Dünnschichttechnik und Oberflächenbehandlung, die in verschiedenen Branchen wie Photovoltaik und Medizintechnik eingesetzt werden.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Singulus Technologies ist am 13.08.2025.
Der Kurs von Singulus Technologies lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,7775EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,85 %
im Plus.
13 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 1,7600EUR das entspricht einem Minus von -0,98 % seit der Veröffentlichung.
-0,28 %
0,00 %
-5,12 %
-23,14 %
+46,67 %
-18,89 %
-55,89 %
-98,62 %
-71,07 %
ISIN:DE000A1681X5WKN:A1681X
