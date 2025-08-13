Inflationsrate von 2,0 Prozent im Juli bestätigt

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Das Statistische Bundesamt (Destatis) hat die Inflationsrate für den Monat Juli 2025 mit 2,0 Prozent bestätigt. Ende Juli war bereits eine entsprechende Schätzung veröffentlicht worden. Im Juni 2025 hatte sie ebenfalls +2,0 Prozent betragen, nach jeweils +2,1 Prozent im Mai und April.



"Die Inflationsrate hat sich seit Jahresbeginn stabilisiert und blieb erneut zwei Monate in Folge unverändert", sagte Destatis-Präsidentin Ruth Brand. "Der Rückgang der Energiepreise hält an und dämpft die Gesamtteuerung. Dagegen bleibt vor allem der Preisauftrieb bei Dienstleistungen überdurchschnittlich und hebt die Inflationsrate."









Die Preise für Nahrungsmittel waren im Juli um 2,2 Prozent höher als im Vorjahresmonat und lagen damit wieder knapp über der Gesamtteuerung. Im Juni hatte der Preisauftrieb für Nahrungsmittel etwas niedriger bei +2,0 Prozent gelegen. Von Juli 2024 bis Juli 2025 verteuerten sich vor allem Obst (+7,6 Prozent) sowie



Günstiger als ein Jahr zuvor wurde hingegen vor allem Gemüse (-3,2 Prozent). Im Einzelnen standen auffälligen Preiserhöhungen (zum Beispiel Schokolade: +18,6 Prozent) auch auffällige Preisrückgänge (zum Beispiel Zucker: -29,4 Prozent; Kartoffeln: -16,1 Prozent) gegenüber.



Die Inflationsrate ohne Energie lag im Juli ebenso wie schon im Juni unverändert bei +2,6 Prozent. Die Inflationsrate ohne Berücksichtigung von Nahrungsmitteln und Energie, häufig auch als Kerninflation bezeichnet, lag im Juli ebenfalls wie im Vormonat bei +2,7 Prozent. Die beiden Kenngrößen liegen seit über einem Jahr über der Gesamtteuerung und verdeutlichen somit, dass die Teuerung in anderen wichtigen Güterbereichen überdurchschnittlich hoch war.





