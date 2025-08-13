Jenoptik wird vorsichtiger für 2025 - Umsatz und Ergebnis sinken im Halbjahr
- Jenoptik wird vorsichtiger nach schwachem Halbjahr.
- Marktunsicherheiten beeinflussen Prognosen für 2025.
- Umsatzrückgang um 8% auf 498 Mio. Euro im ersten Halbjahr.
JENA (dpa-AFX) - Der Technologiekonzern Jenoptik wird nach einem schwachen ersten Halbjahr vorsichtiger für das Gesamtjahr. Das Geschäftsjahr 2025 sei weiterhin von überdurchschnittlich hohen Marktunsicherheiten beeinflusst, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Nach einem schwachen Start dürfte sich die für Jenoptik relevante Nachfrage vor allem aus der Halbleiterausrüstungsindustrie beleben. Allerdings hätten sich die Risiken hierfür aufgrund der unberechenbaren Zollpolitik des US-Präsidenten Donald Trump für das laufende und kommende Jahr insgesamt weiter erhöht.
Für 2025 erwartet der Vorstand nun nur noch die untere Hälfte der bisherigen Prognosespannen bei Umsatz und operativer Marge zu erreichen. Jenoptik peilt Erlöse auf dem Niveau des Vorjahres (1,12 Mrd Euro) an - dies beinhalte sowohl einen Rückgang als auch einen Anstieg um 5 Prozent. Vom Erlös sollen 18 bis 21 Prozent als operatives Ergebnis (Ebitda) hängen bleiben. Im Vorjahr hatte die Marge 19,9 Prozent betragen.
In den ersten sechs Monaten ging das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) im Jahresvergleich um 22,3 Prozent auf 78,8 Millionen Euro zurück. Die entsprechende Marge sank von 18,8 auf 15,8 Prozent. Der Umsatz des Thüringer Unternehmens schrumpfte um fast acht Prozent auf gut 498 Millionen Euro./mne/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Jenoptik Aktie
Die Jenoptik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,47 % und einem Kurs von 18,06 auf Tradegate (13. August 2025, 08:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Jenoptik Aktie um -0,69 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,15 %.
Die Marktkapitalisierung von Jenoptik bezifferte sich zuletzt auf 1,05 Mrd..
Jenoptik zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9300 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 26,86EUR. Von den letzten 7 Analysten der Jenoptik Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 19,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von +4,00 %/+91,57 % bedeutet.
