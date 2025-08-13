    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsJenoptik AktievorwärtsNachrichten zu Jenoptik
    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    Jenoptik wird vorsichtiger für 2025 - Umsatz und Ergebnis sinken im Halbjahr

    Für Sie zusammengefasst
    • Jenoptik wird vorsichtiger nach schwachem Halbjahr.
    • Marktunsicherheiten beeinflussen Prognosen für 2025.
    • Umsatzrückgang um 8% auf 498 Mio. Euro im ersten Halbjahr.
    Jenoptik wird vorsichtiger für 2025 - Umsatz und Ergebnis sinken im Halbjahr
    Foto: Martin Schutt - dpa-Zentralbild

    JENA (dpa-AFX) - Der Technologiekonzern Jenoptik wird nach einem schwachen ersten Halbjahr vorsichtiger für das Gesamtjahr. Das Geschäftsjahr 2025 sei weiterhin von überdurchschnittlich hohen Marktunsicherheiten beeinflusst, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Nach einem schwachen Start dürfte sich die für Jenoptik relevante Nachfrage vor allem aus der Halbleiterausrüstungsindustrie beleben. Allerdings hätten sich die Risiken hierfür aufgrund der unberechenbaren Zollpolitik des US-Präsidenten Donald Trump für das laufende und kommende Jahr insgesamt weiter erhöht.

    Für 2025 erwartet der Vorstand nun nur noch die untere Hälfte der bisherigen Prognosespannen bei Umsatz und operativer Marge zu erreichen. Jenoptik peilt Erlöse auf dem Niveau des Vorjahres (1,12 Mrd Euro) an - dies beinhalte sowohl einen Rückgang als auch einen Anstieg um 5 Prozent. Vom Erlös sollen 18 bis 21 Prozent als operatives Ergebnis (Ebitda) hängen bleiben. Im Vorjahr hatte die Marge 19,9 Prozent betragen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Jenoptik AG!
    Short
    19,83€
    Basispreis
    1,59
    Ask
    × 11,76
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    17,09€
    Basispreis
    1,68
    Ask
    × 11,13
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    In den ersten sechs Monaten ging das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) im Jahresvergleich um 22,3 Prozent auf 78,8 Millionen Euro zurück. Die entsprechende Marge sank von 18,8 auf 15,8 Prozent. Der Umsatz des Thüringer Unternehmens schrumpfte um fast acht Prozent auf gut 498 Millionen Euro./mne/stk

    Jenoptik

    -2,35 %
    -0,69 %
    -4,15 %
    -5,03 %
    -34,21 %
    -22,11 %
    -23,63 %
    +51,92 %
    -9,31 %
    ISIN:DE000A2NB601WKN:A2NB60

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Jenoptik Aktie

    Die Jenoptik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,47 % und einem Kurs von 18,06 auf Tradegate (13. August 2025, 08:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Jenoptik Aktie um -0,69 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,15 %.

    Die Marktkapitalisierung von Jenoptik bezifferte sich zuletzt auf 1,05 Mrd..

    Jenoptik zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9300 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 26,86EUR. Von den letzten 7 Analysten der Jenoptik Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 19,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von +4,00 %/+91,57 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Jenoptik - A2NB60 - DE000A2NB601

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Jenoptik. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Jenoptik wird vorsichtiger für 2025 - Umsatz und Ergebnis sinken im Halbjahr Der Technologiekonzern Jenoptik wird nach einem schwachen ersten Halbjahr vorsichtiger für das Gesamtjahr. Das Geschäftsjahr 2025 sei weiterhin von überdurchschnittlich hohen Marktunsicherheiten beeinflusst, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. …