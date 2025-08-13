Jenoptik wird vorsichtiger für 2025 - Umsatz und Ergebnis sinken im Halbjahr

In den ersten sechs Monaten ging das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) im Jahresvergleich um 22,3 Prozent auf 78,8 Millionen Euro zurück. Die entsprechende Marge sank von 18,8 auf 15,8 Prozent. Der Umsatz des Thüringer Unternehmens schrumpfte um fast acht Prozent auf gut 498 Millionen Euro./mne/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Jenoptik Aktie

Die Jenoptik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,47 % und einem Kurs von 18,06 auf Tradegate (13. August 2025, 08:14 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Jenoptik Aktie um -0,69 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,15 %.

Die Marktkapitalisierung von Jenoptik bezifferte sich zuletzt auf 1,05 Mrd..

Jenoptik zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9300 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 26,86EUR. Von den letzten 7 Analysten der Jenoptik Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 19,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von +4,00 %/+91,57 % bedeutet.