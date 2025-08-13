JEFFERIES stuft K+S auf 'Underperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für K+S von 11,70 auf 11,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Ein Abbauprojekt eines Wettbewerbers verzögere sich und damit sei ein Angebotsüberhang bei Düngemitteln etwas aufgeschoben, schrieb Chris Counihan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sei aber immer noch absehbar. Die eingepreisten Szenarien für die Preise brasilianischer Pottasche seien zu hoch./rob/tih/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 11:50 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,38 % und einem Kurs von 13,03EUR auf Tradegate (13. August 2025, 08:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Chris Counihan
Analysiertes Unternehmen: K+S
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 11,50
Kursziel alt: 11,70
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
