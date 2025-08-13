JEFFERIES stuft K+S auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für K+S von 11,70 auf 11,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Ein Abbauprojekt eines Wettbewerbers verzögere sich und damit sei ein Angebotsüberhang bei Düngemitteln etwas aufgeschoben, schrieb Chris Counihan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sei aber immer noch absehbar. Die eingepreisten Szenarien für die Preise brasilianischer Pottasche seien zu hoch./rob/tih/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 11:50 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,38 % und einem Kurs von 13,03EUR auf Tradegate (13. August 2025, 08:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Chris Counihan

Analysiertes Unternehmen: K+S

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 11,50

Kursziel alt: 11,70

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

