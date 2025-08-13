    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPorsche Holding SE AktievorwärtsNachrichten zu Porsche Holding SE
    VW-Dachholding Porsche SE kappt Jahresprognose nach Gewinneinbruch

    Für Sie zusammengefasst
    • Porsche SE senkt Jahresgewinnziel auf 1,6-3,6 Mrd.
    • Nettogewinn fiel von 2,1 auf 0,3 Milliarden Euro.
    • Automobilindustrie leidet unter US-Zöllen und Flaute.
    VW-Dachholding Porsche SE kappt Jahresprognose nach Gewinneinbruch
    Foto: Arne Dedert - DPA

    (Wiederholung. Im zweiten Satz wird die Formulierung zum Gewinnziel geändert: Es muss heißen "1,6 bis 3,6 Milliarden Euro". Im dritten Satz wird das fehlende Wort "zwischen" ergänzt.)

    STUTTGART (dpa-AFX) - Die VW-Dachholding Porsche SE senkt wegen der schwierigen Lage bei seinen Kernbeteiligungen Volkswagen und Porsche AG ihr Jahresgewinnziel. Um Sondereffekte bereinigt geht das Dax-Unternehmen nun noch von 1,6 bis 3,6 Milliarden Euro Gewinn aus, wie die Stuttgarter am Mittwoch mitteilten. Bisher standen zwischen 2,4 und 4,4 Milliarden Euro im Plan. In den ersten sechs Monaten verdiente die Porsche SE bereinigt 1,1 Milliarden Euro und damit eine Milliarde weniger als ein Jahr zuvor. Inklusive Bewertungsveränderungen der Anteile stand unter dem Strich gar ein Einbruch des Nettogewinns von 2,1 auf 0,3 Milliarden Euro.

    Die Situation in der Automobilindustrie ist angesichts von US-Zöllen, der Flaute in China sowie der lahmen europäischen Wirtschaft schwierig, im zweiten Quartal sanken die Gewinne bei den Autokonzernen VW und Porsche erheblich. Das schlug auch auf die Holding durch. Die im Finanzergebnis der Porsche SE ausgewiesenen laufenden Beteiligungsergebnisse gingen daher deutlich zurück. Bei der Nettoverschuldung strebt das Unternehmen zum Ende des Jahres weiter einen Korridor von 4,9 bis 5,4 Milliarden Euro an. Zum Halbjahr lagen die Nettoschulden bei 4,9 Milliarden Euro nach 5,2 Milliarden zum Jahreswechsel./men/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 97,86 auf Tradegate (13. August 2025, 08:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +8,27 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,39 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 20,21 Mrd..

    Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,0800 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 117,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 92,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 146,00EUR was eine Bandbreite von -5,72 %/+49,62 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    dpa-AFX
