VW-Dachholding Porsche SE kappt Jahresprognose nach Gewinneinbruch
- Porsche SE senkt Jahresgewinnziel auf 1,6-3,6 Mrd.
- Nettogewinn fiel von 2,1 auf 0,3 Milliarden Euro.
- Automobilindustrie leidet unter US-Zöllen und Flaute.
STUTTGART (dpa-AFX) - Die VW-Dachholding Porsche SE senkt wegen der schwierigen Lage bei seinen Kernbeteiligungen Volkswagen und Porsche AG ihr Jahresgewinnziel. Um Sondereffekte bereinigt geht das Dax-Unternehmen nun noch von 1,6 bis 3,6 Milliarden Euro Gewinn aus, wie die Stuttgarter am Mittwoch mitteilten. Bisher standen zwischen 2,4 und 4,4 Milliarden Euro im Plan. In den ersten sechs Monaten verdiente die Porsche SE bereinigt 1,1 Milliarden Euro und damit eine Milliarde weniger als ein Jahr zuvor. Inklusive Bewertungsveränderungen der Anteile stand unter dem Strich gar ein Einbruch des Nettogewinns von 2,1 auf 0,3 Milliarden Euro.
Die Situation in der Automobilindustrie ist angesichts von US-Zöllen, der Flaute in China sowie der lahmen europäischen Wirtschaft schwierig, im zweiten Quartal sanken die Gewinne bei den Autokonzernen VW und Porsche erheblich. Das schlug auch auf die Holding durch. Die im Finanzergebnis der Porsche SE ausgewiesenen laufenden Beteiligungsergebnisse gingen daher deutlich zurück. Bei der Nettoverschuldung strebt das Unternehmen zum Ende des Jahres weiter einen Korridor von 4,9 bis 5,4 Milliarden Euro an. Zum Halbjahr lagen die Nettoschulden bei 4,9 Milliarden Euro nach 5,2 Milliarden zum Jahreswechsel./men/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 97,86 auf Tradegate (13. August 2025, 08:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +8,27 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +6,39 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 20,21 Mrd..
Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,0800 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 117,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 92,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 146,00EUR was eine Bandbreite von -5,72 %/+49,62 % bedeutet.
Außerdem wird auf alle Energieträger die Mehrwertsteuer in Höhe von 19 Prozent fällig. Sie wird auf den Warenwert inklusive Energiesteuer erhoben. Dazu kommt die staatliche CO₂-Abgabe, die in diesem Jahr weiter gestiegen ist. Insgesamt ergibt das bei jeder Tankrechnung einen Steuer- und Abgabenanteil von rund 61 Prozent bei Benzin und rund 53 Prozent bei Diesel.
Für mich ist "der Staat" wegen der Mehrwertsteuer (der Endverbraucher) sowieso ein großer (der größte) Profiteur der Inflation. Trotzdem kommen diese "Profis" nicht mit rd. 50 Mrd€/a zulässiger Neuverschuldung aus.
Schönes WE @all
EF
Wer so in die Zukunft investiert hat und seine wirtschaftlichen Stärken in dieser Art und Weise für das eigene Land genutzt hat, kann vorbildlich in den Klimaschutz investieren. Für VW und Porsche ist das überhaupt nicht nachteilig. So verkauft Porsche m. W. in Norwegen bezogen auf die Einwohnerzahl (also pro Kopf) eine ähnliche Anzahl Autos wie in Deutschland und im Januar war der VW-Konzern inkl. Porsche der Marktführer in Norwegen mit fast 30 % Marktanteil.