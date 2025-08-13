JPMORGAN stuft Zalando auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Zalando nach "gemischten Zahlen" zum zweiten Quartal von 29 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Anleger hätten enttäuscht reagiert auf das operative Ergebnis und Bedenken hinsichtlich der Umsatz- und Margenaussichten, schrieb Georgina Johanan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie teilt diese Bedenken, sieht aber in dem Online-Händler einen langfristigen Gewinner. Für den Moment sei aber ein Abschlag zum Modekonzern Inditex gerechtfertigt./rob/tih/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 19:21 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,43 % und einem Kurs von 23,26EUR auf Tradegate (13. August 2025, 08:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Georgina Johanan

Analysiertes Unternehmen: Zalando

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 30

Kursziel alt: 29

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



