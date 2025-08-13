UBS stuft Schott Pharma auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Schott Pharma nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 29,20 auf 28,80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Umsatz habe um drei Prozent unter der Konsensschätzung gelegen, schrieb Olivier Calvet in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Herstellers von Verpackungen für injizierbare Medikamente liege hingegen um etwa zehn Prozent über der Markterwartung./rob/bek/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 23:31 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SCHOTT Pharma Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,62 % und einem Kurs von 23,95EUR auf Tradegate (13. August 2025, 08:02 Uhr) gehandelt.