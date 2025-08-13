JEFFERIES stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Henkel nach Halbjahreszahlen von 77 auf 78 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Konsumgüter- und Klebstoffkonzern setzte seinen Weg der Margenerholung fort, schrieb David Hayes in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Übertroffene Erwartungen hätten Anlass zu einer zuversichtlicheren Prognose gegeben. Daher sei es aber nicht möglich gewesen, im Konsumgüterbereich die Serie von zwölf Quartalen mit einem Absatzrückgang zu beenden./rob/tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 14:59 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 71,50EUR auf Tradegate (13. August 2025, 08:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: David Hayes

Analysiertes Unternehmen: HENKEL VORZUEGE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 78

Kursziel alt: 77

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



