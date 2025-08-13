    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHenkel VZ AktievorwärtsNachrichten zu Henkel VZ
    JEFFERIES stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Hold'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Henkel nach Halbjahreszahlen von 77 auf 78 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Konsumgüter- und Klebstoffkonzern setzte seinen Weg der Margenerholung fort, schrieb David Hayes in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Übertroffene Erwartungen hätten Anlass zu einer zuversichtlicheren Prognose gegeben. Daher sei es aber nicht möglich gewesen, im Konsumgüterbereich die Serie von zwölf Quartalen mit einem Absatzrückgang zu beenden./rob/tih/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 14:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 71,50EUR auf Tradegate (13. August 2025, 08:24 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: David Hayes
    Analysiertes Unternehmen: HENKEL VORZUEGE
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 78
    Kursziel alt: 77
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


