JEFFERIES stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Hold'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Henkel nach Halbjahreszahlen von 77 auf 78 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Konsumgüter- und Klebstoffkonzern setzte seinen Weg der Margenerholung fort, schrieb David Hayes in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Übertroffene Erwartungen hätten Anlass zu einer zuversichtlicheren Prognose gegeben. Daher sei es aber nicht möglich gewesen, im Konsumgüterbereich die Serie von zwölf Quartalen mit einem Absatzrückgang zu beenden./rob/tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 14:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 14:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 71,50EUR auf Tradegate (13. August 2025, 08:24 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: David Hayes
Analysiertes Unternehmen: HENKEL VORZUEGE
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 78
Kursziel alt: 77
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: David Hayes
Analysiertes Unternehmen: HENKEL VORZUEGE
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 78
Kursziel alt: 77
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte