    BERNSTEIN RESEARCH stuft Ströer auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ströer nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Das zweite Quartal sei auf ganzer Linie schwächer gewesen, schrieb Annick Maas in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Prognose für das Geschäftsjahr bleibe unverändert. Das Management gehe aber nun davon aus, dass das vierte Quartal bei der Erfüllung dieser Prognose eine größere Rolle spielen wird./tih/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 05:29 / UTC
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 05:29 / UTC

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,69 % und einem Kurs von 45,25EUR auf Tradegate (13. August 2025, 08:11 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH
    Analyst: Annick Maas
    Analysiertes Unternehmen: Ströer
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 67
    Kursziel alt: 67
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



