BERNSTEIN RESEARCH stuft Ströer auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ströer nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Das zweite Quartal sei auf ganzer Linie schwächer gewesen, schrieb Annick Maas in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Prognose für das Geschäftsjahr bleibe unverändert. Das Management gehe aber nun davon aus, dass das vierte Quartal bei der Erfüllung dieser Prognose eine größere Rolle spielen wird./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 05:29 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 05:29 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,69 % und einem Kurs von 45,25EUR auf Tradegate (13. August 2025, 08:11 Uhr) gehandelt.



