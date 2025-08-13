    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPVA TePla AktievorwärtsNachrichten zu PVA TePla

    AKTIE IM FOKUS

    1 Aufrufe 1 0 Kommentare 0 Kommentare

    PVA Tepla brechen ein - Jefferies: Umsatz und Ebit schwach

    AKTIE IM FOKUS - PVA Tepla brechen ein - Jefferies: Umsatz und Ebit schwach
    Foto: adobe.stock.com

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Der Aktienkurs des Spezialisten für Vakuum-Technologie und Messtechnik PVA Tepla ist am Mittwoch im vorbörslichen Handel eingebrochen. Im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag sackte er auf der Handelsplattform Tradegate um mehr als 14 Prozent ab auf knapp 18 Euro. Auf diesem Kursniveau hatten die Papiere zuletzt Mitte Juni notiert.

    PVA Tepla habe mit dem Umsatz die Konsensschätzung um etwa 10 Prozent verfehlt, mit dem operativen Ergebnis (Ebit) sogar um 40 Prozent, merkte Analyst Constantin Hesse von Jefferies in einer ersten Reaktion zu den Zahlen des zweiten Quartals an. Auch der freie Finanzmittelfluss sei schwach. Positiv sei indes eine Erholung des Auftragseingangs./bek/mis

    PVA TePla

    -11,09 %
    -3,24 %
    -1,17 %
    +19,13 %
    +53,32 %
    -7,14 %
    +79,96 %
    +696,39 %
    +335,24 %
    ISIN:DE0007461006WKN:746100

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PVA TePla Aktie

    Die PVA TePla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -11,09 % und einem Kurs von 18,28 auf Tradegate (13. August 2025, 08:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PVA TePla Aktie um -3,24 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,17 %.

    Die Marktkapitalisierung von PVA TePla bezifferte sich zuletzt auf 384,97 Mio..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,286EUR. Von den letzten 7 Analysten der PVA TePla Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 26,00EUR was eine Bandbreite von -23,41 %/+42,23 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu PVA TePla - 746100 - DE0007461006

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über PVA TePla. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIE IM FOKUS PVA Tepla brechen ein - Jefferies: Umsatz und Ebit schwach Der Aktienkurs des Spezialisten für Vakuum-Technologie und Messtechnik PVA Tepla ist am Mittwoch im vorbörslichen Handel eingebrochen. Im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag sackte er auf der Handelsplattform Tradegate um mehr als 14 Prozent ab …