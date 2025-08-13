AKTIE IM FOKUS
PVA Tepla brechen ein - Jefferies: Umsatz und Ebit schwach
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Der Aktienkurs des Spezialisten für Vakuum-Technologie und Messtechnik PVA Tepla ist am Mittwoch im vorbörslichen Handel eingebrochen. Im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag sackte er auf der Handelsplattform Tradegate um mehr als 14 Prozent ab auf knapp 18 Euro. Auf diesem Kursniveau hatten die Papiere zuletzt Mitte Juni notiert.
PVA Tepla habe mit dem Umsatz die Konsensschätzung um etwa 10 Prozent verfehlt, mit dem operativen Ergebnis (Ebit) sogar um 40 Prozent, merkte Analyst Constantin Hesse von Jefferies in einer ersten Reaktion zu den Zahlen des zweiten Quartals an. Auch der freie Finanzmittelfluss sei schwach. Positiv sei indes eine Erholung des Auftragseingangs./bek/mis
Die PVA TePla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -11,09 % und einem Kurs von 18,28 auf Tradegate (13. August 2025, 08:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PVA TePla Aktie um -3,24 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,17 %.
Die Marktkapitalisierung von PVA TePla bezifferte sich zuletzt auf 384,97 Mio..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,286EUR. Von den letzten 7 Analysten der PVA TePla Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 26,00EUR was eine Bandbreite von -23,41 %/+42,23 % bedeutet.
Nur noch ein Gedanke zum Thema KGV, ich denke dann kann man das Thema auch abschließen:
Zu den Multiplen: KGV von 15 bis 20 denke ich ist in Ordnung für einen Hightech-Wert in einer generellen Wachstumsbranche. Mit Aixtron meinte ich die höheren Multiples vor dem Kurssturz, jetzt ist dort natürlich auch alles gegroundet. Ja, die 500 Mio.-Ansage... ich dachte damals, man hätte eine oder zwei konkrete grössere Acquisitionen im Auge, aber das war wohl nicht der Fall oder hat sich zerschlagen (deshalb danach das ARP, da Geld übrig?). Da die Zeit rast, ist dann auch irgendwann schon 2028 und dann wird man wahrscheinlich sagen müssen, nein, wir sind noch nicht bei 500. Insgesamt geht PVA sehr breit in die Entwicklungen für die Zukunft, und sind bereit, sich neu zu erfinden, wenn nötig. Im Prinzip finde ich das gut, auch wenn ich dann doch gerne eine Erklärung bekommen würde, warum Si-Kristallzucht zu Ende ist. Man testet vieles aus (s. dazu die Präsentation vom Capital Markets Day), vieles wird scheitern, aber hin und wieder hat man dann auch wieder eine Perle wie jetzt Metrology. Das macht es aber auch unheimlich schwierig, von aussen zu beurteilen, wo die Technologie-Pipeline der Firma wirklich steht. SiC-Wafer bzw. Boules-Produktion ist so ein Beispiel. Das ist man viel zu spät angegangen, Jahre zu spät. Nun macht man es, und falls PVA da einen technologischen Vorsprung vor den Platzhirschen erreichen könnte aufgrund ihrer Kristallzuchterfahrung, wäre das ein Riesengeschäft. Glaube ich aber nicht, dass sie da mit dem späten Einstieg noch einen Blumentopf gewinnen werden.