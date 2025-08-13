CoreWeave pulverisiert Prognosen, doch Verluste belasten

Der KI-Infrastruktur-Anbieter CoreWeave hat im zweiten Quartal zwar die Umsatzschätzungen deutlich übertroffen, musste jedoch einen unerwartet hohen Verlust ausweisen. Die Aktie fiel im nachbörslichen Handel um rund neun Prozent, nachdem Investoren die steigenden Betriebsausgaben und die wachsende Verschuldung kritisch bewerteten.

CoreWeave erwirtschaftete im abgelaufenen Quartal einen Umsatz von 1,21 Milliarden US-Dollar, deutlich über den von LSEG ermittelten Analystenschätzungen von 1,08 Milliarden US-Dollar. Das entspricht einer Verdreifachung gegenüber den 395,4 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum.

Trotz des Wachstums blieb das Unternehmen tief in den roten Zahlen: Der Nettoverlust lag bei 290,5 Millionen US-Dollar, nach einem Minus von 323 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2024. Das Ergebnis je Aktie betrug einen Verlust von 0,21 US-Dollar – ohne direkte Vergleichsbasis zu den Analystenschätzungen.

"Die Nachfrage brummt, aber die Kosten des Wachstums haben die Aktie zunächst belastet", sagte Michael Ashley Schulman, Chief Investment Officer bei Running Point Capital Advisors.

Margendruck durch hohe Kosten

Die operative Marge sank von 20 Prozent im Vorjahresquartal auf nur noch 2 Prozent. Haupttreiber waren gestiegene Betriebsausgaben und insbesondere 145 Millionen US-Dollar an aktienbasierten Vergütungen. Die Gesamtverschuldung kletterte auf 11,1 Milliarden US-Dollar.

"Wir skalieren rasant, um der beispiellosen Nachfrage nach KI gerecht zu werden", erklärte CEO Michael Intrator. "Der größte Engpass liegt aktuell in der Stromversorgung, die unsere Hochleistungsrechenzentren benötigt."

Expansion, Übernahmen und neue Kunden

Während des Quartals gab CoreWeave den 1,4 Milliarden US-Dollar schweren Kauf des KI-Software-Startups Weights & Biases bekannt, das Monitoring-Tools für große Sprachmodelle entwickelt. Zudem baut das Unternehmen seine Beziehungen zu Schlüsselkunden aus: Neben einer vertieften Kooperation mit OpenAI wurden auch Verträge mit Goldman Sachs und Morgan Stanley abgeschlossen – beide Banken waren zudem am Börsengang im März beteiligt.

Der Umsatz-Backlog stieg auf 30,1 Milliarden US-Dollar, nach 25,9 Milliarden Ende März. Analysten sehen darin einen Indikator für eine anhaltend hohe Nachfrage über 2025 hinaus.

Prognose angehoben – neue Angebote geplant

Für das dritte Quartal rechnet CoreWeave mit einem Umsatz zwischen 1,26 und 1,30 Milliarden US-Dollar (Konsens: 1,25 Milliarden). Die Jahresprognose für 2025 wurde auf 5,15 bis 5,35 Milliarden US-Dollar angehoben – das entspricht einem erwarteten Wachstum von 174 Prozent.

Später in diesem Jahr will CoreWeave zudem GPU-Ressourcen auf Spot-Basis vermieten. Kunden könnten so kurzfristig günstig Kapazitäten mieten, während das Unternehmen die Flexibilität behält, diese bei Bedarf wieder einzuziehen.

Börsengang und Kursentwicklung

CoreWeave war im März an die Nasdaq gegangen, verkaufte damals 37,5 Millionen Aktien zu 40 US-Dollar und nahm 1,5 Milliarden US-Dollar ein. Seitdem hat sich der Kurs fast verdreifacht; am Dienstag schloss die Aktie bei 148,75 US-Dollar, was einer Marktkapitalisierung von über 72 Milliarden US-Dollar entspricht.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die CoreWeave Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,88 % und einem Kurs von 114EUR auf Tradegate (13. August 2025, 08:35 Uhr) gehandelt.



