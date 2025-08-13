Tui zählt weniger Gäste für den Sommer - Doch Hotels und Kreuzfahrten brummen

Meisterlampe (Huppel is back?), da ich ja hier der einzige nichtinvestierte Schreiberling bin und Du daher mich meintest: bevor Du meine Aussagen als „lächerlich“ bezeichnest, versuche es doch mal Inhalt bzw. mit Argumenten. Habe ich ja auch.

Wenn ich die heutige News reflektiere, dann muss ich sogar zum allerersten Male dem Reaktor ein wenig Recht geben, dass sich das hier wie ein Kommunikationstrick liest. Das mache ich an Folgendem fest:

1) mE hätte es die heutige adhoc nicht gebraucht. Man guided in der Mitte jetzt 10% EBIT Wachstum (darauf komme ich später noch zu sprechen), was sich quasi immer noch in der bisherigen Range befindet. Muss man dann tatsächlich einen Tag vor den Quartalszahlen eine adhoc raushauen?

2) Spötter könnten sagen, dass man hier ggfs eine Adhoc-Pflicht aufgrund eines unter dem Konsensus liegenden Umsatzes sah oder man der morgigen dürftigen M&A Zahlen etwas entgegensetzen wollte. Man darf sich zumindest nicht mehr darüber beschweren, dass TUI zu zaghaft kommuniziert.

3) Habt Ihr Euch mal die heutige Formulierung von TUI genauer angeschaut? Die lautet nämlich „Auf dieser Grundlage hebt TUI nun ihre Prognosespanne zu konstanten Wechselkursen an“. Ich lese das so, dass die neue Prognose nicht den erwarteten berichteten Zahlen gilt, sondern den theoretischen zu konstanten Wechselkursen. In der heutigen Nachricht schreibt TUI zudem, dass der Unterschied im EBIT konstant (199 Mio) zu dem EBIT tatsächlich (165 Mio) negative 34 Mio Euro beträgt (davon 15 Mio in Q1 und 10 Mio in Q2). Ich gehe daher von einer Ausweitung dieses Unterschiedsbetrags aus (50 Mio für das Gesamtjahr?).

D.h. wenn TUI nun 9-11% auf 1.296 Mio guided, erhält man 1.413-1.439 Mio bei konstanten FX und ziehe da den vllt 50 Mio Währungseffekt ab, dann lande ich bei 1.363-1.389 Mio tatsächlich– beides sogar UNTER dem aktuellen Konsensus. Eine Prognoseerhöhung, die unter dem Konsensus liegt ist mMn wahrlich nicht beeindruckend. Wenn hier jemand von der vernünftigen Fraktion (Keks, Kleinvisionär, Randfontain, etc.) nen Fehler in meiner Lesart sieht, bitte melden.

Am Rande: auf berichteter Basis (also inkl. FX) hat TUI mit Hilfe eines Dreisatzes 297 Mio EBIT in Q3 erzielt. Zieht man die 32 Mio Oster-EBIT-Effekt ab, landet man bei 265 Mio, was sich mit 232 Mio im Vorjahr vergleicht. Einschätzung dieses yoy Anstiegs ist jedem selber überlassen. Aber wenn man davon ausgeht, dass die Analysten den Oster-Effekt natürlich kannten ist es good news, dass TUI mit 297 den Konsensus von 267 Mio gut übertroffen hat.

Was war sonst positiv? Natürlich die Headline „Prognoseerhöhung“ und insbesondere, dass das laufende Geschäftsjahr „de-risked“ ist. Das Jahr hat nur noch 6 Wochen, was soll JETZT noch schiefgehen? Also mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit werden die Jahresziele erreicht und vllt reicht das ja dem einen oder anderen HF schon, mal den Short zu schließen oder zu verringern. Ob das der Startschuss für den Weg zu den 10 Euro ist, kann man mE aber anzweifeln.

