    Tui zählt weniger Gäste für den Sommer - Doch Hotels und Kreuzfahrten brummen

    Für Sie zusammengefasst
    • Hitzewellen und Konflikte bremsen Tui-Sommergeschäft.
    • Buchungen liegen zwei Prozent unter Vorjahr, in D. fünf.
    • Preise steigen um drei Prozent, Rabatte sollen helfen.
    Foto: Soeren Stache - dpa-Zentralbild/dpa

    HANNOVER (dpa-AFX) - Die Hitzewellen am Mittelmeer und der Nahost-Konflikt bremsen das Sommergeschäft des Reisekonzerns Tui . Während die konzerneigenen Hotels und Kreuzfahrtschiffe Rekordergebnisse verkündeten, liegen die Buchungen für die Sommersaison im Veranstaltergeschäft zwei Prozent niedriger als im Vorjahr, wie Tui am Mittwoch in Hannover mitteilte. In Deutschland betrage der Rückstand sogar fünf Prozent, erklärte Vorstandschef Sebastian Ebel in einer Videokonferenz mit Journalisten. Dennoch hatte der Manager seine Gewinnprognose am Dienstag leicht angehoben.

    Der Konzern müsse nicht unbedingt noch "den letzten Kunden" mitnehmen, an dem er dann nichts verdiene, sagte Ebel. So habe Tui bis Anfang August insgesamt 86 Prozent der angebotenen Pauschalreisen für den Sommer verkauft. Die Preise lägen im Schnitt drei Prozent höher als im Vorjahr, und die Veranstaltersparte bringe mehr als die Hälfte der Gäste für die konzerneigenen Hotelmarken wie Riu, Tui Blue und Robinson Club.

    Unterdessen kämpft Tui damit, dass viele Kunden ihre Reisen erst recht spät buchen und dabei auch auf die Wetterlage und die Entwicklung von Konflikten wie im Gazastreifen schauen. Der Veranstalter versucht auch mit Rabattgutscheinen gegenzusteuern. Andererseits könnten die jüngsten Hitzewellen dazu führen, dass sich mehr Kunden für Reisen im September oder Oktober entschieden, sagte Ebel./stw/nas/stk

    TUI

    -0,50 %
    +2,97 %
    +5,67 %
    +6,26 %
    +48,07 %
    -18,11 %
    -31,10 %
    -80,56 %
    +18,89 %
    ISIN:DE000TUAG505WKN:TUAG50

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TUI Aktie

    Die TUI Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,41 % und einem Kurs von 8,056 auf Tradegate (13. August 2025, 08:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TUI Aktie um +2,97 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,67 %.

    Die Marktkapitalisierung von TUI bezifferte sich zuletzt auf 3,93 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,857EUR. Von den letzten 7 Analysten der TUI Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von +39,17 %/+1,21 % bedeutet.




    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
