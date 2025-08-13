    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD

    Devisen

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Eurokurs legt zum Dollar weiter zu

    Für Sie zusammengefasst
    • Euro bleibt stabil bei 1,1685 Dollar.
    • Niedrige US-Inflation stärkt Euro, schwächt Dollar.
    • Keine großen Kursbewegungen am Devisenmarkt erwartet.
    Devisen - Eurokurs legt zum Dollar weiter zu
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwoch an die Kursgewinne vom Vortag angeknüpft. Im Vergleich zum Dienstag hielten sich das Plus aber in Grenzen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,1685 Dollar gehandelt.

    Am Dienstag hatte eine unerwartet niedrige Inflation in den USA die Spekulation auf eine Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed verstärkt, was den Dollar unter Druck setzte und dem Euro im Gegenzug Auftrieb verlieh. Nach wie vor zeigen die höheren US-Zölle wenig Wirkung auf die Preisentwicklung. Nach Einschätzung von Analysten des Bankhauses Metzler haben die Inflationsdaten für Juli "einen Zinsschnitt der Fed im September nun praktisch zementiert".

    Im weiteren Tagesverlauf wird am Devisenmarkt nicht mit stärkeren Kursbewegungen gerechnet. Es stehen kaum wichtigen Konjunkturdaten aus der Eurozone und den USA auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten./jkr/mis





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu EUR/USD - 965275 - EU0009652759

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über EUR/USD. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Devisen Eurokurs legt zum Dollar weiter zu Der Euro hat am Mittwoch an die Kursgewinne vom Vortag angeknüpft. Im Vergleich zum Dienstag hielten sich das Plus aber in Grenzen. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,1685 Dollar gehandelt. Am Dienstag hatte eine unerwartet niedrige …