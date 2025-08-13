    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRENK Group AktievorwärtsNachrichten zu RENK Group

    Milliarden im Orderbuch

    Renk: Auftragseingang explodiert um fast 50 Prozent – Aktie steigt!

    Milliardenaufträge, satte Margen – und ein Verteidigungsboom, der kein Ende kennt. Renk setzt weiter auf Wachstum. Die Aktie steigt.

    Für Sie zusammengefasst
    Milliarden im Orderbuch - Renk: Auftragseingang explodiert um fast 50 Prozent – Aktie steigt!
    Renk hat im ersten Halbjahr 2025 den Wachstumskurs fortgesetzt und von der anhaltend hohen Nachfrage nach Rüstungsgütern profitiert. Der Auftragseingang stieg um 46,8 Prozent auf 921 Millionen Euro, der Auftragsbestand erreichte mit 5,9 Milliarden Euro einen neuen Rekord. Der Umsatz legte um 21,5 Prozent auf 620 Millionen Euro zu, das bereinigte EBIT erhöhte sich überproportional um 29,4 Prozent auf 89 Millionen Euro. Die EBIT-Marge kletterte auf 14,4 Prozent nach 13,5 Prozent im Vorjahr. Die Aktie reagiert auf diese Zahlen mir grünen Vorzeichen.

    Haupttreiber bleibt das Verteidigungsgeschäft: Im Segment Vehicle Mobility Solutions (VMS), das Getriebe unter anderem für Leopard-2-Panzer liefert, kletterte der Auftragseingang um 65,9 Prozent auf 681 Millionen Euro. Der Umsatz stieg um 32 Prozent auf 389 Millionen Euro, das EBIT um 45,3 Prozent auf 67 Millionen Euro, was die Marge auf 17,1 Prozent anhob. Renk America erhielt zudem einen Auftrag über 99 Millionen US-Dollar von einem langjährigen Verteidigungskunden.

    Im Segment Marine & Industry (M&I) wuchs der Auftragseingang um 16,4 Prozent auf 183 Millionen Euro, der Umsatz stieg um 8,7 Prozent auf 176 Millionen Euro. Das EBIT legte um 16,1 Prozent auf 19 Millionen Euro zu, die Marge auf 10,7 Prozent. Das Geschäft mit Schiffantrieben kompensierte schwächere Industrienachfrage.

    Das kleinere Segment Slide Bearings verzeichnete einen Auftragsrückgang von 5,5 Prozent auf 66 Millionen Euro, der Umsatz stieg leicht um 2,6 Prozent auf 63 Millionen Euro. Das EBIT sank um 5,4 Prozent auf 10 Millionen Euro, die Marge lag mit 16,6 Prozent jedoch weiter über dem Konzernschnitt.

    CEO Dr. Alexander Sagel betonte: "Unser voller Fokus liegt in der entschlossenen Mitgestaltung der europäischen und weltweiten Sicherheit. Wir sind gut vorbereitet, um die steigende Nachfrage zuverlässig und effizient zu bedienen." CFO Anja Mänz-Siebje ergänzte: "Auch im ersten Halbjahr haben wir unser profitables Wachstum konsequent fortgesetzt und die Marge auf Konzernebene weiter verbessert."

    Der Vorstand bestätigte die Prognose für 2025 mit einem erwarteten Umsatz von über 1,3 Milliarden Euro und einem EBIT zwischen 210 und 235 Millionen Euro. Zusätzliche Impulse könnten aus künftigen Beschaffungsvorhaben in Deutschland und Europa kommen.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

    Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,97 % und einem Kurs von 62,71EUR auf Tradegate (13. August 2025, 09:27 Uhr) gehandelt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



