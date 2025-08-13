BAADER BANK stuft Brenntag auf 'Add'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Brenntag nach finalen Quartalszahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Die Eckdaten seien schon bekannt gewesen, genauso wie das gesenkte operative Gewinnziel (Ebita) für dieses Jahr, schrieb Christian Obst in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Gründe dafür seien eine verlangsamte Nachfrage und Preisdruck. Er rät Anlegern dazu, bei dem Chemikalienhändler an der Seitenlinie zu bleiben./rob/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 07:29 / CESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Brenntag Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,76 % und einem Kurs von 55,04EUR auf Tradegate (13. August 2025, 08:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BAADER BANK

Analyst: Christian Obst

Analysiertes Unternehmen: Brenntag

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 85

Kursziel alt: 85

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



