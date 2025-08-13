BERENBERG stuft Auto1 auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Auto1 anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 23 auf 26 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die Marktbedingungen für den Online-Gebrauchtwagenhändler hätten sich verbessert, schrieb Wolfgang Specht in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Allerdings würden die Aktien schon mit einem deutlichen Aufschlag zum Sektor gehandelt. Insofern könnten sich weitere Kursgewinne als schwierig erweisen./rob/la/misVeröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 16:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AUTO1 Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,41 % und einem Kurs von 29,16EUR auf Tradegate (13. August 2025, 08:42 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Wolfgang Specht

Analysiertes Unternehmen: Auto1

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 26

Kursziel alt: 23

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

