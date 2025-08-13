BERENBERG stuft Norma Group auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Norma Group nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Der Autozulieferer und Verbindungstechnikspezialist habe seine Profitabilität im Vergleich zum ersten Jahresviertel verbessert, schrieb Yasmin Steilen in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Aufwärtspotenzial für die Aktien impliziere der geplante Verkauf der Sparte rund um Wassermanagement./rob/la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 16:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die NORMA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,55 % und einem Kurs von 18,34EUR auf Tradegate (13. August 2025, 08:42 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Yasmin Steilen
Analysiertes Unternehmen: Norma Group
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 20
Kursziel alt: 20
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
