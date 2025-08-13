Seegene stellt mit CURECA und STAgora auf der ADLM 2025 vor und ebnet den Weg für die nächste Stufe der Diagnostik

Dr. Jong-Yoon Chun, Vorstandsvorsitzender und CEO von Seegene , hebt Fortschritte auf dem Weg zu vollautomatisierten und datengesteuerten molekularen Tests hervor

, hebt Fortschritte auf dem Weg zu vollautomatisierten und datengesteuerten molekularen Tests hervor Vorstellung von CURECA, dem ersten vollständig automatisierten PCR-System, und STAgora, einer globalen Plattform für Echtzeit-Datenanalysen

Entwicklung von Technologien zur Skalierung der Automatisierung und Verbesserung der Datenanalyse, um die langfristige Vision des Unternehmens von einer Welt ohne Krankheiten zu unterstützen

SEOUL, Südkorea, 13. August 2025 /PRNewswire/ -- Seegene Inc., ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Molekulardiagnostik, hat auf der ADLM 2025 in Chicago (29. bis 31. Juli) zwei neue Technologien vorgestellt. Diese sollen die Laborautomatisierung und die datengesteuerte Überwachung von Infektionskrankheiten vorantreiben. Auf der Messe präsentierte das Unternehmen CURECA, das weltweit erste vollständig unbeaufsichtigte PCR-Automatisierungssystem, und STAgora, eine Echtzeit-Datenanalyseplattform zur Unterstützung von Früherkennung und Präzisionsmedizin.

Vorstandsvorsitzender betont nächsten Schritt in der Molekulardiagnostik

„Mit CURECA und STAgora machen wir einen wichtigen Schritt in Richtung Zukunft der Diagnostik", sagte Dr. Jong-Yoon Chun, Vorstandsvorsitzender und CEO von Seegene, auf einer Pressekonferenz mit US-amerikanischen und internationalen Medien am 30. Juli. „Unser Ziel ist es, Labore weltweit in die Lage zu versetzen, komplexe Testabläufe zu automatisieren und Diagnosedaten effektiver zu nutzen, um letztlich die globalen Bemühungen für eine Welt ohne Krankheiten maßgeblich zu unterstützen."

Derzeit sind die meisten molekularen Testsysteme nur teilweise automatisiert Sie sind von qualifiziertem Personal, sich wiederholenden manuellen Schritten und festen Arbeitsabläufen abhängig. Das schränkt die Effizienz und Skalierbarkeit ein.

CURECA überwindet Automatisierungsgrenzen und verändert die globale Diagnostik

CURECA ist das erste System in der Diagnostikbranche, das jeden Schritt des PCR-Tests, einschließlich der traditionell manuellen Vorbehandlung, vollständig automatisiert. Seegene betont, dass für eine echte Vollautomatisierung in der Diagnostik drei wichtige Voraussetzungen erfüllt sein müssen: Betrieb ohne hochqualifiziertes Personal, kontinuierliche 24-Stunden-Verarbeitung und ununterbrochene Probenzufuhr. CURECA ist so konzipiert, dass es alle drei Anforderungen erfüllt.