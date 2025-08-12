Viel Negatives eingepreist!

Bei der Mercedes-Benz Group brennt der Hut an mehreren Enden. Hier wären die Zölle im chinesischen Markt zu nennen. Auf importierte Oberklassemodelle wird ein Zoll von 15 Prozent und eine Verbrauchsteuer von bis zu 40 Prozent fällig. Zusätzlich hat der chinesische Staat unlängst eine Luxussteuer in Höhe von zehn Prozent auf Fahrzeuge eingeführt, deren Preis umgerechnet mehr als 108.000 Euro beträgt. Auch ein Export in die USA wird teurer, nachdem 15 Prozent fällig werden. Ein Vorteil scheint die Produktionsstätte in der Nähe von Tuscaloosa, Alabama, zu sein, wo über die Hälfte der Produktion zollfrei in die EU und andere Länder exportiert werden kann. Damit es nicht ganz so einfach wird, fallen auf zugelieferte Autoteile auch Zölle an. Nur wenige Insider können diese Fülle von Maßnahmen und deren Auswirkungen für die nähere Zukunft einschätzen.

Notierte das Papier der Mercedes-Benz Group im Tief am 19. März 2020 aufgrund der Pandemie noch bei 17,45 Euro, hat der Kursverlauf ab Mitte April 2021 mit rund 63,00 Euro wieder das Vorkrisenniveau erreicht. Jedoch sind auch die vier Ausbruchsversuche seit Mitte Februar 2022 bis Anfang April 2024 am Niveau rund um den Wert von 77,45 Euro gescheitert. Nach dem letzten Versuch hat sich eine Abwärtssequenz gebildet, die bis in die Unterstützungszone um das Level bei 45,60 Euro am 7. April 2025 gelaufen ist. Gründe sind in einer Gewinnwarnung, dem Zollkrieg und einer drastischen Schwäche in China zu suchen. Inzwischen hat sich der Kurs wieder etwas erholt und den starken Widerstand bei 50,81 Euro knapp überwunden. Es gibt aber aktuell keine Anzeichen dafür, dass sich die prekäre Lage in China stabilisiert. Das Management reagiert mit Gegenmaßnahmen wie Aktienrückkäufen und stabilen Dividenden. Dennoch könnte der Kurs wieder die Unterstützung bei 50,81 Euro durchbrechen. Es scheint, dass sehr viele negative Nachrichten bereits eingepreist sind und der Kurs die seit Anfang April gebildete Seitwärtsrange nach oben verlassen könnte. Eine Überwindung der Marke bei 56,57 Euro scheint greifbar.

Mercedes-Benz Group AG (MBG) (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Die Katze ist aus dem Sack und der Zollsatz für europäische Exporte in die USA steht fest. Mit einem Open End Turbo Long (WKN JX3PX8) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs der Aktie der MBG AG in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 3,51 profitieren. Das Ziel sei bei 58,01 Euro angenommen (2,05 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 28 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte beim Basiswert bei 47,88 Euro platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 1,04 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,3 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: JX3PX8 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,47 – 1,48 Euro Emittent: JP Morgan Basispreis: 37,56 Euro Basiswert: Mercedes-Benz Group AG (MBG) KO-Schwelle: 37,56 Euro akt. Kurs Basiswert: 52,24 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 2,05 Euro Hebel: 3,51 Kurschance: + 38 Prozent Quelle J.P. Morgan

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu JP Morgan eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.