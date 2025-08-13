BERENBERG stuft HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Hannover Rück nach Zahlen zum zweiten Quartal von 314 auf 312 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Er habe seine Schätzungen für den Rückversicherer moderat reduziert, schrieb Michael Huttner in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Er verwies auf niedrigere Preise bei Vertragserneuerungen. Die Kombination aus unverändertem Ausblick und erhöhten Puffern führe aber dazu, dass das Unternehmen bei der Prognose von Erträgen nun noch konservativer als zuvor vorgehen werde./rob/la/misVeröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 16:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,23 % und einem Kurs von 257,4EUR auf Tradegate (13. August 2025, 08:57 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Michael Huttner

Analysiertes Unternehmen: HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 312

Kursziel alt: 314

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



