    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsHang Seng IndexvorwärtsNachrichten zu Hang Seng

    Aktien Asien

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nikkei mit weiterem Rekordhoch - Kursgewinne auch in China

    Für Sie zusammengefasst
    • Asiatische Börsen legen zu, folgen US-Rekorden.
    • Nikkei 225 erreicht Rekordhoch, schließt 1,3% höher.
    • Australischer Markt fällt leicht, S&P/ASX 200 -0,6%.
    Aktien Asien - Nikkei mit weiterem Rekordhoch - Kursgewinne auch in China
    Foto: Lee Jin-Man - dpa

    TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die größeren asiatischen Börsen haben am Mittwoch zumeist zugelegt. Sie folgten damit den starken US-Vorgaben. Dort hatten der Nasdaq 100 und der S&P 500 Rekorde verzeichnet. Zinshoffnungen hatten die Kurse beflügelt.

    Der Leitindex Nikkei 225 erreichte ein weiteres Rekordhoch und schloss mit 43.274,67 Punkten 1,3 Prozent im Plus. Die Marktstrategen der Deutschen Bank sprachen von einer weiterhin guten Stimmung am Markt. Daran hätten auch negative Signale vom Anleihemarkt nichts geändert. So sei die Nachfrage bei einer Auktion fünfjähriger Staatspapiere schwach ausgefallen, was die Renditen entsprechender Anleihen nach oben getrieben habe. Hintergrund seien etwas höher als erwartete Erzeugerpreise gewesen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Long
    5.939,90€
    Basispreis
    4,41
    Ask
    × 14,70
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    7.000,00€
    Basispreis
    4,76
    Ask
    × 13,45
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Auch die chinesischen Börsen zogen an. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen gewann 0,7 auf 4.171 Punkte, während der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong um mehr als zwei Prozent auf 25.543 Punkte anzog.

    Am australischen Markt ging es dagegen leicht nach unten. Der S&P/ASX 200 verlor 0,6 Prozent auf 8.827,10 Punkte. Die Zinssenkung am Vortag wirkte damit nicht weiter nach. Anlagestratege Ulrich Stephan von der Deutschen Bank verwies auf die Aussagen der australischen Notenbank zur wirtschaftlichen Entwicklung. "Wegen der anhaltend schwachen Produktivität rechnet sie mit einem geringeren Wachstum", so Stephan./mf/mis




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Hang Seng - 145733 - HK0000004322

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Hang Seng. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    7 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien Asien Nikkei mit weiterem Rekordhoch - Kursgewinne auch in China Die größeren asiatischen Börsen haben am Mittwoch zumeist zugelegt. Sie folgten damit den starken US-Vorgaben. Dort hatten der Nasdaq 100 und der S&P 500 Rekorde verzeichnet. Zinshoffnungen hatten die Kurse beflügelt. Der Leitindex Nikkei 225 …