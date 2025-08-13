    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsE.ON AktievorwärtsNachrichten zu E.ON

    ANALYSE-FLASH

    125 Aufrufe 125 0 Kommentare 0 Kommentare

    RBC belässt Eon auf 'Sector Perform' - Ziel 14 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • RBC belässt Eon auf "Sector Perform" mit 14 Euro.
    • Halbjahreszahlen erfüllen Erwartungen, Ziele bestätigt.
    • Neue Papiere im Q4, Investitionsplan-Aktualisierung 2026.
    ANALYSE-FLASH - RBC belässt Eon auf 'Sector Perform' - Ziel 14 Euro
    Foto: Mona Wenisch - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eon nach Halbjahreszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Die Resultate des Energiekonzerns hätten in etwa die Erwartungen erfüllt und die Zielsetzungen seien bestätigt worden, schrieb Alexander Wheeler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In Bezug auf die nächste Regulierungsperiode rechne Eon mit neuen Papieren im vierten Quartal, woraufhin es Anfang 2026 möglicherweise eine Aktualisierung des Investitionsplans geben solle./rob/tih/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 01:40 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 01:40 / EDT

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu E.ON SE!
    Long
    15,04€
    Basispreis
    1,02
    Ask
    × 14,61
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    17,00€
    Basispreis
    0,99
    Ask
    × 13,66
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    E.ON

    +0,98 %
    -2,11 %
    +1,04 %
    +6,93 %
    +29,20 %
    +69,08 %
    +60,59 %
    +48,25 %
    +1.054,79 %
    ISIN:DE000ENAG999WKN:ENAG99

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur E.ON Aktie

    Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 15,87 auf Tradegate (13. August 2025, 09:07 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der E.ON Aktie um -2,11 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,04 %.

    Die Marktkapitalisierung von E.ON bezifferte sich zuletzt auf 42,46 Mrd..

    E.ON zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6100 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,875EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 17,000EUR was eine Bandbreite von -12,72 %/+5,99 % bedeutet.


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 14,00, was einem Rückgang von -12,72% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu E.ON - ENAG99 - DE000ENAG999

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über E.ON. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH RBC belässt Eon auf 'Sector Perform' - Ziel 14 Euro Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eon nach Halbjahreszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Die Resultate des Energiekonzerns hätten in etwa die Erwartungen erfüllt und die Zielsetzungen seien bestätigt …