RBC belässt Eon auf 'Sector Perform' - Ziel 14 Euro

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur E.ON Aktie

Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 15,87 auf Tradegate (13. August 2025, 09:07 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der E.ON Aktie um -2,11 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,04 %.

Die Marktkapitalisierung von E.ON bezifferte sich zuletzt auf 42,46 Mrd..

E.ON zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6100 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,875EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 17,000EUR was eine Bandbreite von -12,72 %/+5,99 % bedeutet.