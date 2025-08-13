ANALYSE-FLASH
RBC belässt Eon auf 'Sector Perform' - Ziel 14 Euro
- RBC belässt Eon auf "Sector Perform" mit 14 Euro.
- Halbjahreszahlen erfüllen Erwartungen, Ziele bestätigt.
- Neue Papiere im Q4, Investitionsplan-Aktualisierung 2026.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eon nach Halbjahreszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Die Resultate des Energiekonzerns hätten in etwa die Erwartungen erfüllt und die Zielsetzungen seien bestätigt worden, schrieb Alexander Wheeler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. In Bezug auf die nächste Regulierungsperiode rechne Eon mit neuen Papieren im vierten Quartal, woraufhin es Anfang 2026 möglicherweise eine Aktualisierung des Investitionsplans geben solle./rob/tih/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 01:40 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 01:40 / EDT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur E.ON Aktie
Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 15,87 auf Tradegate (13. August 2025, 09:07 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der E.ON Aktie um -2,11 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,04 %.
Die Marktkapitalisierung von E.ON bezifferte sich zuletzt auf 42,46 Mrd..
E.ON zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,6100 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,875EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 17,000EUR was eine Bandbreite von -12,72 %/+5,99 % bedeutet.
Ich sichere meine Invest aus Altersgründen neuerdings ab, da ich jetzt im Rentenstatus angekommen bin...früher habe ich das nicht immer gemacht und unter Umständen richtig böse Verluste gehabt, weil man nie weiß wie so eine Herde tickt....Wird's nur eine kleine Konsolidierung oder vielleicht sogar eine Stampede....läuft die Herde erstmal kann blinder Aktionismus dazu führen, daß die Herde über die Wiese hinaus läuft und niemand weiß wann sie und wo sie im Bach anhält...und wer dann keinen SL gesetzt hat wird einfach mitgerissen und hat dadurch böse Verluste erleiden müssen.....
Fazit...ich bin schon älter und kann mit so einer rennenden Herde langfristig nicht mehr so mithalten....daher bringe ich meinen Hafer rechtzeitig in Sicherheit, bevor sie alles kaputt treten....😜
Über die Sicht von einem Tag scheint dein Investment nicht hinaus zu reichen.
Ich hatte e.on einige Male aber eher getradet. Jetzt habe ich einiges strategisch geändert und e.on wird eher ein langzeitinvestment. Molok ist ja bekannt, dass ich bei Vodafone bereits lange dabei bin. Die Motivation lag allerdings etwas anders als hier. Bei e.on setzte ich von Beginn auf langzeiteffekte und einen Flow an Dividende. Im Besten Fall kann man damit rechnen, dass e.on wieder etwas mehr en Vogue wird, was in der Vergangenheit ja mal der Fall war. Daneben bin ich mehr richtiung Risiko Investments unterwegs. So Beispiel SMA. Dividende und Zuverlässigkeit spielen hier keine oder nur begrenzte Rolle.