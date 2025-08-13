Hi-View übernimmt zwei neue Projekte in Toodoggone

Vancouver, British Columbia, 13. August 2025 / IRW-Press / Hi-View Resources Inc. („Hi-View“ oder das „Unternehmen“) (CSE: HVW; OTCQB: HVWRF; FWB: B63) gibt bekannt, dass es mit Eagle Plains Resources Ltd. (OTCQB: EGPLF) („EPL“ oder „Eagle Plains“) einen Kaufvertrag für Konzessionsgebiete abgeschlossen hat, gemäß dem Hi-View eine 100%ige Beteiligung an den Projekten Saunders („Saunders“) und Nub („Nub“) erwerben wird. Der Gesamtkaufpreis beläuft sich auf 70.000 C$ in bar sowie 350.000 Hi-View-Aktien und eine Net-Smelter-Royalty in Höhe von 3 % zugunsten von Eagle Plains. Hi-View kann 2 % der Net-Smelter-Royalty für eine Barzahlung von 2.500.000 $ erwerben.

Abbildung 1. Beteiligungen in Toodoggone mit den neuen Projekten Saunders und Nub

R. Nick Horsley, CEO und Direktor von Hi-View, erklärte: „Mit dem Erwerb der Projekte Saunders und Nub stärken wir unsere Position im produktiven Distrikt Toodoggone in British Columbia weiter. Das strategisch günstig gelegene Konzessionsgebiet Saunders befindet sich entlang eines etablierten geologischen Korridors, der zahlreiche hochgradige Gold-Kupfer-Lagerstätten beherbergt, darunter auch in der Vergangenheit produktive Minen und Explorationsprojekte in einem fortgeschrittenen Stadium. Dieses bewährte Umfeld in Kombination mit den ermutigenden historischen Daten gibt uns eine starke geologische Basis für unsere nächste Explorationsphase.“

Die beiden Projekte befinden sich etwa 300 km nordöstlich von Smithers, BC, und 30 km nördlich der Cu-Au-Mine Kemess, die von Centerra Gold betrieben wird. Sie liegen im produktiven Terrain Stikine in der Nähe zahlreicher historisch produktiver Minen, Lagerstätten und Explorationsprojekte, darunter die Lagerstätten Lawyers (BC MinFile 094E066) und Baker (BC MinFile 094E026) sowie das Explorationsprojekt Saunders (BC MinFile 094E017), das eine wirtschaftliche Mineralisierung des epithermalen Typs mit geringer Sulfidierung darstellt.

Über das Konzessionsgebiet Saunders

Das 209,6 ha große Konzessionsgebiet Saunders besteht aus zwei diskontinuierlichen Claim-Gruppen, die drei MinFile-Vorkommen überlagern: Saunders Northwest (BC MinFile 094E156), Saunders North (BC MinFile 094E155) und Saunders South (BC MinFile 094E154). Die in Quarzadern und -strängen beherbergte Mineralisierung steht mit verkieselten und tonhaltigen Veränderungen des umgebenden Gesteins in Verbindung. Historische Proben aus dem Konzessionsgebiet Saunders North weisen bis zu 1,42 g/t Au und 11,7 g/t Ag auf. (BC AR 14487). Das Konzessionsgebiet Saunders gilt als äußerst aussichtsreich sowohl für epithermale Au-Ag- als auch für porphyrische Cu-Au-Mineralisierungen.