Raiffeisen Bank International: Aufschwung in Osteuropa trotz Russland-Rückzug

in Frieden in der Ukraine dürfte die Geschäfte der Raiffeisen Bank International deutlich beflügeln, denn das Kreditinstitut ist stark in der Region verwurzelt. Die Raiffeisen Bank International AG (RBI) ist eine österreichische Kommerz- und Investmentbank mit Sitz in Wien. Sie gehört zu den führenden Banken Österreichs und betrachtet Österreich sowie Zentral- und Osteuropa (CEE) als ihren Heimatmarkt. In rund 11 Ländern in CEE betreibt sie Tochterbanken uns ist mit etwa 42.600 Mitarbeitern, 1.400 Filialen und ca. 17,9 Mio. Kunden hier besonders stark vertreten. In der CEE-Region agiert die RBI als Universalbank mit Angeboten in den Bereichen Retail-, Premium- und Private Banking sowie Corporate & Investment Banking und deckt zudem Dienstleistungen wie Leasing, Asset Management und M&A-Aktivitäten ab.

Florierendes Russland-Geschäft weggefallen

In den vergangenen Jahren war vor allen das einst florierende Russland-Geschäft der Dreh- und Angelpunkt der Investment-Story. Im Jahr 2022 erwirtschaftete die Raiffeisenbank in Russland rund die Hälfte ihres gesamten Konzerngewinns. Lange Zeit war es dem Geldhaus untersagt, das Russland-Geschäft zu verkaufen. Vor wenigen Tagen wurde dieses Verkaufsverbot von einem russischen Gericht aufgehoben. Damit kommt die Bank ihrem Plan einer Veräußung einen großen Schritt näher. Doch auch ohne Russland läuft es rund bei den Österreichern. Im für den Kapitalmarkt maßgeblichen Geschäft ohne Russland erzielte die RBI im zweiten Quartal ein sattes Gewinnplus von 29,2% auf 307 Mio. Euro. Die Bank übertraf damit die Analystenschätzungen, die im Schnitt mit einem Nettoergebnis von 269 Mio. Euro gerechnet hatten. Der Zinsüberschuss blieb mit 1,03 Mrd. Euro stabil, während der Provisionsüberschuss um 8,9% auf 502 Mio. Euro kletterte. Die harte Kernkapitalquote (CET1) stieg von 15,1% auf 15,7%.

Nun erwartet die RBI, dass die Rentabilität bis 2027 kontinuierlich steigen wird, mit einer Prognose von 11% im Jahr 2026 und 11,9% im Jahr 2027. Dies ist vor allem durch eine beschleunigte Kreditvergabe, insbesondere im Privatkundengeschäft, und ein geringeres Risiko bei den Kreditverlusten möglich. Die Schätzungen für den Gewinn je Aktie wurden um 19% nach oben korrigiert, was die Erwartungen für 2026 und 2027 deutlich übertrifft. Der Kurs der Aktie bewegt sich seit rund drei Jahren aufwärts und hat mit dem Anstieg über die 30-Euro-Marke ein wichtige technische Hürde genommen. Trotz des jüngsten Kursanstiegs ist der Titel mit einem KGV von 5,3 (ohne Russland-Geschäft) weiterhin auch im Branchenvergleich (Sektro-KGV: 8,6) günstig. Langfrist-Anleger können zudem mit einer Dividendenrendite von rund 5,4% rechnen. An schwachen Börsentagen einsammeln!

Empfehlung: kaufen

Kursziel: 38,40 EUR; StopLoss: unter 24,80 EUR

Mehr News und Infomationen finden sie unter https://www.linkedin.com/company/fuchsbriefe