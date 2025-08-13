Tech und KI geben den Ton an: Wo jetzt das größte Risiko für die Märkte lauert

Technologie und KI sind die großen Themen der Investment-Profis. So lautet ein Ergebnis der aktuellen globalen Fondsmanager-Umfrage der Bank of America im August. Ein weiterer großer Fokus liegt auf der Bewertung, wobei Aktien überwiegend konstruktiv gesehen werden. Der Cashbestand bleibt bei den globalen Profis weiterhin niedrig mit 3,9 Prozent. Das Risikobild ist gemischt: geopolitische Spannungen, geringes Wachstumstempo und die Gefahr eines AI-Übertreibungszyklus stehen oben auf der Liste. So lautet ein Ergebnis der aktuellen globalen Fondsmanager-Umfrage der Bank of America im August.

KI bleibt das Leitnarrativ: Die Fondsmanager sehen anhaltende Gewinnhebel entlang der Wertschöpfungskette, ob nun bei Chips, der Cloud oder der Infrastruktur allgemein, bei spezieller Software und Tools und natürlich bei ausgewählten Industrien mit Automationsschub.

Aber für viele Investmentprofis ist KI der "crowded trade" – sprich: zu viele stehen auf derselben Seite des Boots. Das erhöht die Korrekturanfälligkeit bei Enttäuschungen beispielsweise bei zu hohen Investitionszyklen, nachlassender Preissetzungsmacht und aufkommenden regulatorische Hürden. Doch nur 14 Prozent der Befragten sehen die Gefahr einer KI-Blase an den Börsen. Sehr vielversprechend: Immerhin 55 Prozent schätzen die KI-Anwendungen schon jetzt so optimistisch ein, so dass sie positive Produktivitätsauswirkungen sehen.

Bei der Positionierung der Profis fällt auf: Sie setzen tendenziell auf Quality Aktien und haben zudem immer noch einen Wachstumsschwerpunkt, wobei die Magnificent 7-Aktien den Kern bilden. Daraus ergibt sich eine wieder geringere Marktbreite, weil die Microsofts und Nvidias dieser Welt klar das Tempo vorgeben. Passend dazu ist in diesen Tagen Nvidia mit einem Einzelgewicht von 8 Prozent das größte Unternehmen im S&P500 Index. Ein so hohes Einzelgewicht hat es in der Indexgeschichte noch nicht gegeben.

Aktienmarkt – solide, aber selektiv

Bei der Marktstimmung – also dem Sentiment gilt: Eher konstruktiv auf Aktien, getragen von robusten Gewinnen in Tech/KI-Gewinnern. Doch gleichzeitige herrscht Vorsicht wegen enger Marktbreite und Bewertungen bei Megacaps. Die Präferenz für USA und Technologie ist wieder da, wobei die Profis auch selektive Chancen in Industrie oder auch Automatisierung und Qualitätswerten wahrnehmen.

Aus dieser Einschätzung ergibt sich eine größere Bedeutung von Stockpicking, also der Auswahl von Einzelaktien im Vergleich zum einfachen Indexinvesting mit großen Namen wie dem MSCI World oder dem S&P500 Index. Wir setzen das mit 25 ausgesuchten Aktien im Frankfurter UCITS-ETF Modern Value um.

Die klaren Wachstumstreiber an den Börsen bleiben die Unternehmensgewinne und die weitere Entwicklung der KI-Investitionen bei den großen US-Namen. Meta und Microsoft haben hier klar den Weg vorgegeben mit den sehr guten Zahlen zum zweiten Quartal, die bei beiden Techgiganten über den Erwartungen lagen.

Risikoeinschätzung: Rezessionsgefahr bleibt bestehen

Das Top-Risiko nach Ansicht der globalen Fondsmanager mit einer Zustimmung von 29 Prozent ist noch immer eine globale Rezession ausgelöst durch den aktuell laufenden Handelskrieg. Interessant dabei: Noch im Juni sahen es knapp 50 Prozent als größtes Risiko. Weiter auf dem zweiten Platz folgt die zu hohe Inflation, die in der Folge Zinssenkungen in den USA verhindert (27 Prozent). Die Gefahr einer KI Blase am Aktienmarkt sehen nur 14 Prozent – doch hier lag der Vergleichswert im Juni sogar nur bei vier Prozent.

Insgesamt sind die Signale aus der Umfrage so bullisch wie seit Februar 2025 nicht mehr und nur fünf Prozent der Befragten erwarten ein Hard Landing der US-Konjunktur. Gleichzeitig ist die Positionierung der Profis weiter optimistisch – aber eben nicht extrem. Das wird auch durch die sehr gute Berichtssaison in den USA unterstützt.

Gastautor: Heiko Böhmer, Kapitalmarktstratege, Shareholder Value Management