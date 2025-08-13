Teilzeitquote bei Lehrkräften steigt

WIESBADEN (dpa-AFX) - An allgemeinbildenden Schulen in Deutschland arbeiten immer mehr Lehrkräfte in Teilzeit. Im Schuljahr 2023/2024 lag die Quote bei 43,1 Prozent und damit auf einem neuen Höchststand, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Im Jahr zuvor waren es mit 42,3 Prozent noch etwas weniger Teilzeitkräfte. Besonders hoch ist der Anteil bei Lehrerinnen: Mehr als jede Zweite (50,7 Prozent) arbeitete nicht in Vollzeit, bei Lehrern waren es 22,6 Prozent. Insgesamt waren im Schuljahr 2023/2024 739.500 Lehrkräfte an allgemeinbildenden Schulen in Deutschland beschäftigt.

Im Vergleich zu anderen Branchen liegt die Teilzeitquote bei Lehrkräften laut den Statistikern überdurchschnittlich hoch. Über alle Wirtschaftsbereiche hinweg arbeiteten demnach 30,9 Prozent der Beschäftigten in Teilzeit.