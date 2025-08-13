    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    CGTN AMERICA & CCTV UN

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Veranstaltung "Echoes of Peace" zum 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs

    Washington (ots/PRNewswire) - CGTN America & CCTV UN veröffentlicht "Echoes of
    Peace" Veranstaltung zum 80. Jahrestag des Kriegsendes.

    Die kulturelle Austauschveranstaltung "Echoes of Peace" in New York City
    präsentiert Delegationen aus aller Welt, Veteranen und einzigartige
    Multimedia-Erlebnisse zum Gedenken an den 80. Jahrestag des Endes des World War
    II und der Gründung der United Nations. Die Veranstaltung, die am 13. August um
    20.00 Uhr ET im UN Headquarters stattfinden soll, zielt darauf ab, die Helden zu
    ehren, über ihre Widerstandsfähigkeit nachzudenken und die Grundsätze des
    Friedens zu bekräftigen, die die internationale Gemeinschaft seit acht
    Jahrzehnten leiten.

    Delegationen aus rund 30 Ländern, darunter Beamte der Vereinten Nationen,
    Vertreter von Veteranen des Zweiten Weltkriegs und Diplomaten, werden an der
    Veranstaltung zum Kulturaustausch teilnehmen.

    Auf dem Programm stehen Grundsatzreferate von prominenten Persönlichkeiten aus
    China, den USA und den Vereinten Nationen. Die Musiker werden "Tennessee" aus
    dem Film Pearl Harbor spielen, der die bittersüße Essenz der Liebe im Schatten
    des Krieges einfängt. Außerdem werden sie "Flowers of Peace" präsentieren, eine
    Hommage an die Hoffnung und den Triumph über das Unglück.

    Eine beeindruckende Kartenprojektion wird an der Seitenwand des
    Sekretariatsgebäudes zu sehen sein. Die Projektion wird den Weg der Welt zum
    Frieden und zur Gründung der Vereinten Nationen visuell nachzeichnen. Der
    UN-Hauptquartierkomplex in New York City wurde am 9. Januar 1951 offiziell
    eingeweiht. Das ikonische Sekretariatsgebäude wurde 1950 fertiggestellt. Diese
    Gebäude verkörpern die gemeinsame Vision der internationalen Gemeinschaft der
    Nachkriegszeit von Frieden und Zusammenarbeit, die auf den Idealen der UN
    Charter und der Universal Declaration of Human Rights beruht.

    Die von der China Media Group präsentierte Kulturaustauschveranstaltung "Echoes
    of Peace" unterstreicht die anhaltende Bedeutung der United Nations für die
    Förderung des weltweiten Friedens und der Zusammenarbeit.

    (Dieses Material wird verbreitet von MediaLinks TV, LLC im Namen von CCTV.
    Weitere Informationen sind beim Justizministerium in Washington, D.C.,
    erhältlich.)

    Kontakt:

    Distribution@cgtnamerica.com View original
    content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cgtn-america--cctv-un-veranstal
    tung-echoes-of-peace-zum-80-jahrestag-des-endes-des-zweiten-weltkriegs-302528653
    .html

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/173291/6095705
    OTS: MediaLinks TV LLC




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    CGTN AMERICA & CCTV UN Veranstaltung "Echoes of Peace" zum 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs CGTN America & CCTV UN veröffentlicht "Echoes of Peace" Veranstaltung zum 80. Jahrestag des Kriegsendes. Die kulturelle Austauschveranstaltung "Echoes of Peace" in New York City präsentiert Delegationen aus aller Welt, Veteranen und einzigartige …