Veranstaltung "Echoes of Peace" zum 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs
Washington (ots/PRNewswire) - CGTN America & CCTV UN veröffentlicht "Echoes of
Peace" Veranstaltung zum 80. Jahrestag des Kriegsendes.
Die kulturelle Austauschveranstaltung "Echoes of Peace" in New York City
präsentiert Delegationen aus aller Welt, Veteranen und einzigartige
Multimedia-Erlebnisse zum Gedenken an den 80. Jahrestag des Endes des World War
II und der Gründung der United Nations. Die Veranstaltung, die am 13. August um
20.00 Uhr ET im UN Headquarters stattfinden soll, zielt darauf ab, die Helden zu
ehren, über ihre Widerstandsfähigkeit nachzudenken und die Grundsätze des
Friedens zu bekräftigen, die die internationale Gemeinschaft seit acht
Jahrzehnten leiten.
Delegationen aus rund 30 Ländern, darunter Beamte der Vereinten Nationen,
Vertreter von Veteranen des Zweiten Weltkriegs und Diplomaten, werden an der
Veranstaltung zum Kulturaustausch teilnehmen.
Auf dem Programm stehen Grundsatzreferate von prominenten Persönlichkeiten aus
China, den USA und den Vereinten Nationen. Die Musiker werden "Tennessee" aus
dem Film Pearl Harbor spielen, der die bittersüße Essenz der Liebe im Schatten
des Krieges einfängt. Außerdem werden sie "Flowers of Peace" präsentieren, eine
Hommage an die Hoffnung und den Triumph über das Unglück.
Eine beeindruckende Kartenprojektion wird an der Seitenwand des
Sekretariatsgebäudes zu sehen sein. Die Projektion wird den Weg der Welt zum
Frieden und zur Gründung der Vereinten Nationen visuell nachzeichnen. Der
UN-Hauptquartierkomplex in New York City wurde am 9. Januar 1951 offiziell
eingeweiht. Das ikonische Sekretariatsgebäude wurde 1950 fertiggestellt. Diese
Gebäude verkörpern die gemeinsame Vision der internationalen Gemeinschaft der
Nachkriegszeit von Frieden und Zusammenarbeit, die auf den Idealen der UN
Charter und der Universal Declaration of Human Rights beruht.
Die von der China Media Group präsentierte Kulturaustauschveranstaltung "Echoes
of Peace" unterstreicht die anhaltende Bedeutung der United Nations für die
Förderung des weltweiten Friedens und der Zusammenarbeit.
