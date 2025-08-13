Washington (ots/PRNewswire) - CGTN America & CCTV UN veröffentlicht "Echoes of

Peace" Veranstaltung zum 80. Jahrestag des Kriegsendes.



Die kulturelle Austauschveranstaltung "Echoes of Peace" in New York City

präsentiert Delegationen aus aller Welt, Veteranen und einzigartige

Multimedia-Erlebnisse zum Gedenken an den 80. Jahrestag des Endes des World War

II und der Gründung der United Nations. Die Veranstaltung, die am 13. August um

20.00 Uhr ET im UN Headquarters stattfinden soll, zielt darauf ab, die Helden zu

ehren, über ihre Widerstandsfähigkeit nachzudenken und die Grundsätze des

Friedens zu bekräftigen, die die internationale Gemeinschaft seit acht

Jahrzehnten leiten.



Delegationen aus rund 30 Ländern, darunter Beamte der Vereinten Nationen,

Vertreter von Veteranen des Zweiten Weltkriegs und Diplomaten, werden an der

Veranstaltung zum Kulturaustausch teilnehmen.





Auf dem Programm stehen Grundsatzreferate von prominenten Persönlichkeiten aus

China, den USA und den Vereinten Nationen. Die Musiker werden "Tennessee" aus

dem Film Pearl Harbor spielen, der die bittersüße Essenz der Liebe im Schatten

des Krieges einfängt. Außerdem werden sie "Flowers of Peace" präsentieren, eine

Hommage an die Hoffnung und den Triumph über das Unglück.



Eine beeindruckende Kartenprojektion wird an der Seitenwand des

Sekretariatsgebäudes zu sehen sein. Die Projektion wird den Weg der Welt zum

Frieden und zur Gründung der Vereinten Nationen visuell nachzeichnen. Der

UN-Hauptquartierkomplex in New York City wurde am 9. Januar 1951 offiziell

eingeweiht. Das ikonische Sekretariatsgebäude wurde 1950 fertiggestellt. Diese

Gebäude verkörpern die gemeinsame Vision der internationalen Gemeinschaft der

Nachkriegszeit von Frieden und Zusammenarbeit, die auf den Idealen der UN

Charter und der Universal Declaration of Human Rights beruht.



Die von der China Media Group präsentierte Kulturaustauschveranstaltung "Echoes

of Peace" unterstreicht die anhaltende Bedeutung der United Nations für die

Förderung des weltweiten Friedens und der Zusammenarbeit.



(Dieses Material wird verbreitet von MediaLinks TV, LLC im Namen von CCTV.

Weitere Informationen sind beim Justizministerium in Washington, D.C.,

erhältlich.)



