Osisko Development gibt Ergebnisse für das zweite Quartal 2025 bekannt

HIGHLIGHTS DES 2. QUARTALS 2025

Aktuelles zu Betrieb, Finanzen und Unternehmen:

Zum 30. Juni 2025 verfügte das Unternehmen über Barmittel und Barmitteläquivalente in Höhe von ca. 46,3 Millionen Dollar. Zum Ende des zweiten Quartals 2025 waren im Rahmen des verzögerten Term Loan mit der National Bank of Canada etwa 34,2 Millionen CAD (25,0 Millionen US-Dollar) ausstehend, die nach Quartalsende im Zusammenhang mit der Appian 2025 Financing Facility (wie hierin definiert) vollständig zurückgezahlt wurden (siehe „Nach dem zweiten Quartal 2025“) .

Aus dem Verkauf von 1.393 Unzen Gold aus dem kleinen Heap-Leach-Projekt zur Aufbereitung bestimmter Abraumhalden und Lagerbestände im Tintic-Projekt wurden Umsatzerlöse in Höhe von 6,9 Millionen Dollar (2,6 Millionen Dollar im zweiten Quartal 2024) und Umsatzkosten in Höhe von 4,1 Millionen Dollar (2,7 Millionen Dollar im zweiten Quartal 2024) erzielt.

Mit Beginn des Handels am 17. April 2025 wurden die Stammaktien-Optionsscheine des Unternehmens, die im Rahmen von Privatplatzierungen zwischen Oktober und November 2024 ausgegeben wurden, an der TSX Venture Exchange unter dem Symbol „ODV.WT.V.“ zum Handel zugelassen.

Am 13. Mai 2025 gab das Unternehmen im Rahmen seines regulären jährlichen Vergütungsprogramms die Gewährung von insgesamt 1.273.900 Aktienoptionen und 1.177.200 Restricted Share Units des Unternehmens an bestimmte leitende Angestellte und nicht geschäftsführende Mitarbeiter des Unternehmens sowie 229.573 Deferred Share Units des Unternehmens an seine unabhängigen Direktoren gemäß den Bedingungen des Omnibus-Aktienoptionsplans des Unternehmens bekannt.

Am 29. Mai 2025 gab das Unternehmen bekannt, dass es im Zusammenhang mit den Bedingungen der zuvor im Mai 2022 abgeschlossenen Übernahme von 100 % der Anteile am Tintic-Projekt die dritte von fünf aufgeschobenen Zahlungen an die Verkäufer geleistet hat. Die aufgeschobene Gegenleistung in Höhe von 2.500.000 US-Dollar wurde durch die Ausgabe von 1.368.610 Stammaktien beglichen.

Am 16. Juni 2025 wurde Frau Susan Craig als unabhängiges Mitglied in den Vorstand des Unternehmens berufen.

Cariboo-Goldprojekt – British Columbia, Kanada (100 %-Beteiligung)

Machbarkeitsstudie 2025. Am 28. April 2025 veröffentlichte das Unternehmen die Ergebnisse seiner optimierten Machbarkeitsstudie für das Goldprojekt Cariboo ( „2025 FS “) und reichte am 11. Juni 2025 einen entsprechenden technischen Bericht ein. Die 2025 FS wurde gemäß NI 43-101 (wie hierin definiert) von BBA Engineering Ltd. als unabhängigem Hauptberater mit Unterstützung anderer unabhängiger Ingenieurbüros erstellt. Die 2025 FS skizziert eine solide wirtschaftliche Grundlage mit einem Nachsteuer-NPV5% von 943 Millionen Dollar und einer unlevered Nachsteuer-IRR von 22,1 % bei einem angenommenen Goldpreis von 2.400 US-Dollar pro Unze. Er sieht eine durchschnittliche jährliche Goldproduktion von 190.000 Unzen Gold über eine Lebensdauer der Mine von 10 Jahren vor (202.000 Unzen pro Jahr in den ersten fünf Jahren), was einer Gesamtproduktion von 1,89 Millionen Unzen (zahlbar) über die Lebensdauer der Mine bei durchschnittlichen AISC 2 von 1.157 US-Dollar pro Unze entspricht. Die wichtigsten Ergebnisse und Annahmen sind in Tabelle 1 zusammengefasst:



Tabelle 1: Cariboo Gold 2025 FS – Wichtigste Ergebnisse und Annahmen (nach Steuern) Metrisch Einheiten Basis Spot-Szenario3 Goldpreis US$/oz $2.400 $3.300 Wechselkurs USDCAD 1,35 1,40 Nettobarwert bei 5 % Diskontierung Mio. $ 943 2.066 Interner Zinsfuß (IRR) % 22,1 % 38,0 % Amortisationszeit ab kommerzieller Produktion1 Jahre 2,8 1,6 Durchschnittlicher jährlicher Free Cashflow2 Mio. $ 158 314 Durchschnittliche AISC2 , über die gesamte Lebensdauer der Mine US$/oz 1.157 1.167

Die Amortisationszeit wird anhand der kommerziellen Produktion berechnet, die als Erreichen von mindestens 30 aufeinanderfolgenden Betriebstagen definiert ist, an denen die Mühle durchschnittlich 60 % der Nennkapazität von 4.900 t/Tag erreicht hat. Die Gesamtkosten pro Unze („AISC“) und der freie Cashflow sind keine IFRS-konformen Kennzahlen oder -kennziffern. Weitere Informationen finden Sie unter „Nicht-IFRS-konforme Finanzkennzahlen“ am Ende dieser Pressemitteilung. Der Spot-Fall basiert auf dem LBMA-Goldpreis zum Geschäftsschluss am 23. April 2025, gerundet auf die nächsten 100 $/oz, und der USDCAD-Wechselkurs basiert auf dem täglichen Wechselkurs der Bank of Canada, gerundet auf die nächsten fünf Cent.

Weitere Einzelheiten zu den Ergebnissen, Annahmen, Einschränkungen und Beschränkungen des Jahresabschlusses 2025 finden Sie unter „Technische Berichte ”.

Projektfinanzierung. Das Unternehmen war aktiv damit beschäftigt, verschiedene Finanzierungsoptionen voranzutreiben, um ausreichende Mittel für den Bau des Cariboo-Goldprojekts bereitzustellen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Nettoerlöse aus den vermittelten und nicht vermittelten Privatplatzierungen zusammen mit den Nettoerlösen aus der Projektkreditfazilität in Höhe von 450 Millionen US-Dollar mit Appian, die beide nach Quartalsende bekannt gegeben wurden, sowie den Interessensbekundungen von Rohstoffhändlern, die an hochwertigen Konzentratabnahmen interessiert sind, und anderen potenziellen Finanzierungsvereinbarungen ausreichende Mittel für den Bau des Cariboo-Goldprojekts bereitstellen werden (siehe „Nach dem 2. Quartal 2025 “).

Großproben- und Infill-Bohrprogramm. Im ersten Quartal 2024 begann das Unternehmen im Rahmen einer bestehenden Provinzgenehmigung mit dem Untertagebau vom bestehenden Cow Portal in die Lowhee-Zone des Cariboo-Goldprojekts, um eine Großprobe von bis zu 10.000 Tonnen mineralisiertem Material zu entnehmen. Die Untertageerschließung wurde zu 100 % erfolgreich abgeschlossen und umfasst insgesamt etwa 1.172 Meter, um Zugang zum Zielgebiet zu erhalten. Im Rahmen des 10.000-Tonnen-Großprobenprogramms hat das Unternehmen etwa 7.400 Tonnen mineralisiertes Material aus einem einzigen Versuchsstollen innerhalb der Zielzone gewonnen. Die erfolgreiche Testabbau-Entnahme hat die technische Machbarkeit größerer Abbaumaße nachgewiesen, die in die Parameter der Machbarkeitsstudie 2025 aufgenommen wurden. Aufgrund von Schwierigkeiten bei der Sicherung einer wirtschaftlich rentablen Verarbeitungsanlage zur Produktion von Golddoré konzentriert sich das Unternehmen zunächst auf den Abschluss eines kürzlich begonnenen 13.000 Meter umfassenden Infill-Bohrprogramms im Rahmen der Projektfinanzierungsverpflichtung für Appian. Das Infill-Programm soll einen umfassenden Datensatz liefern, der als Grundlage für die Ressourcenmodellierung, die Minenplanung und die Verfahren und Parameter für die Gestaltung der Abbaustände dienen wird. Es wird auch die Entwicklung eines systematischen Ansatzes für Infill-Bohrungen für den Untertagebau unterstützen. Das Unternehmen geht davon aus, dass das 13.000-Meter-Infill-Bohrprogramm bis zum Ende des vierten Quartals 2025 abgeschlossen sein wird.



Projekt Tintic – Utah, USA (100 % unternehmenseigen)

Kleines Projekt zur Haufenlaugung. Im ersten Quartal 2025 wurde ein kleines Projekt zur Haufenlaugung durchgeführt, um bestimmte Abraumhalden und Lagerbestände erneut aufzubereiten. Infolgedessen wurden im zweiten Quartal 2025 insgesamt 1.393 Unzen Gold verkauft, wobei der Kleinbetrieb voraussichtlich bis ins vierte Quartal 2025 fortgesetzt wird. Während das Management weiterhin Optionen für die nächsten Schritte im Projekt Tintic evaluiert, wird erwartet, dass über die Instandhaltung und Wartung hinaus nur begrenzte Aktivitäten stattfinden werden.

Regionale Bohrungen der Phase II. Im zweiten Quartal 2025 schloss das Unternehmen die Phase II des regionalen Bohrprogramms ab, das im Dezember 2024 begonnen hatte. Insgesamt wurden 7.890 Fuß (2.405 Meter) in zwei Bohrlöchern an den Porphyr-Zielen Big Hill West und Zuma gebohrt. Obwohl anomale Kupfer- und Molybdänmineralisierungen gefunden wurden, wurden keine signifikanten Abschnitte mit Kupfer, Gold oder Molybdän beobachtet. Die aus den regionalen Bohrprogrammen gewonnenen Informationen könnten in Verbindung mit den laufenden Datenauswertungen aus historischen Minen in der Region zu weiteren Bohrzielen auf dem größeren Tintic-Projektgelände führen. Seit Abschluss des regionalen Bohrprogramms der Phase II wurden keine weiteren Bohrarbeiten im Tintic-Projekt durchgeführt.

Goldprojekt San Antonio – Bundesstaat Sonora, Mexiko (100 % unternehmenseigen)

Das Goldprojekt San Antonio befindet sich weiterhin in Pflege und Wartung, und der Verwaltungsrat des Unternehmens hat eine strategische Überprüfung genehmigt. Der Genehmigungsprozess für Bergbaulizenzen scheint insbesondere für den Tagebau in diesem Land voranzukommen, und das Unternehmen beabsichtigt, seine beiden Lizenzanträge in absehbarer Zukunft erneut einzureichen.

BEVORSTEHENDE MEILENSTEINE – CARIBOO-GOLD-PROJEKT

Schlüsselprojekt Meilensteine(1) Voraussichtlicher Zeitpunkt der Fertigstellung Voraussichtliche verbleibende Kosten* CGP-Untertagebau Q3 2025 3,1 Millionen $ Bonanza Ledge – Bauarbeiten Q4 2025 5,9 Millionen $ Bonanza Ledge – Wasser- und Abfallwirtschaft Q4 2025 14,0 Millionen $ Erweiterung des Ballarat Camps Q4 2025 1,5 Millionen $ Sonstige Infrastruktur vor Ort Q4 2025 5,8 Millionen $ Detaillierte Planung Q4 2025 11,7 Millionen $ Übertragungsleitung – Langfristige Lieferungen Q4 2025 1,1 Millionen $ Projekt- und Bauleitung Q4 2025 8,6 Millionen $

*Stand: 30. Juni 2025

Anmerkungen

(1) Die in dieser Tabelle ausgewiesenen Ausgaben umfassen die vom Verwaltungsrat bis Ende Dezember 2025 genehmigten Beträge. Zur Erreichung bestimmter Meilensteine sind zusätzliche Ausgaben erforderlich, die vom Verwaltungsrat genehmigt werden müssen.

NACH DEM 2. QUARTAL 2025

Am 7. Juli 2025 gab das Unternehmen die Ergebnisse eines Erzsortierungsprogramms bekannt, das an einer Großtonnenprobe von mineralisiertem Material durchgeführt wurde, das aus dem Cariboo-Goldprojekt gewonnen wurde.

Am 21. Juli 2025 schloss das Unternehmen eine Kreditvereinbarung (die „ Kreditvereinbarung “) mit Fonds, die von Appian Capital Advisory Limited („Appian“) beraten werden, über eine vorrangig besicherte Projektkreditfazilität (die „ Finanzierungsfazilität 2025 “) in Höhe von insgesamt 450 Millionen US-Dollar für die Entwicklung und den Bau des Cariboo-Goldprojekts. Die Finanzierungsfazilität 2025 bietet strategisches Kapital und erhöhte finanzielle Flexibilität, während das Unternehmen das Cariboo-Goldprojekt durch die nächste Phase der Vorbereitungsarbeiten und ersten Bauarbeiten bis zur Baureife vorantreibt. Sie ist in zwei Tranchen strukturiert, die auf den geplanten Zeitplan für die Erschließung des Cariboo-Goldprojekts abgestimmt sind. Eine erste Ziehung in Höhe von 100 Millionen US-Dollar wurde bereits getätigt und wird für folgende Zwecke verwendet: (i) Durchführung einer 13.000 Meter umfassenden Infill-Bohrkampagne zur weiteren Reduzierung der Risiken der Projektplanungsannahmen; (ii) Finanzierung der Vorbereitungs- und Bauarbeiten für die Erschließung des Goldprojekts Cariboo; (iii) die Rückzahlung des bestehenden ausstehenden Darlehens der Gesellschaft in Höhe von 25 Millionen US-Dollar bei der National Bank of Canada; und (iv) die Deckung des allgemeinen Betriebskapitalbedarfs des Cariboo-Goldprojekts. Die anschließenden Ziehungen in Höhe von 350 Millionen US-Dollar, die in bis zu vier weiteren Tranchen über einen Zeitraum von bis zu 36 Monaten erfolgen können, stehen vorbehaltlich der Erreichung bestimmter Projektmeilensteine und anderer üblicher Bedingungen zur Verfügung. Eine Kopie der Kreditvereinbarung ist auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) unter dem Profil des Unternehmens verfügbar.

Am 31. Juli 2025 gab das Unternehmen bekannt, dass es eine Vereinbarung mit einem Konsortium von Konsortialbanken geschlossen hat, wonach die Konsortialbanken sich bereit erklärt haben, im Rahmen einer Privatplatzierung auf „Bought-Deal“-Basis 58.560.000 Einheiten des Unternehmens zu einem Preis von 2,05 US-Dollar pro Einheit zu erwerben, was einem Brutto sertrag von insgesamt 120 Millionen US-Dollar entspricht (das „ Angebot “). Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie („ Stammaktie “) und einem halben Stammaktien-Kaufwarrant des Unternehmens. Jeder ganze Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 2,56 US-Dollar innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten nach dem Abschlussdatum. Zu jedem Zeitpunkt nach Ablauf von 15 Monaten nach dem Abschlussdatum kann das Unternehmen, wenn der Schlusskurs der Stammaktien an 20 oder mehr aufeinanderfolgenden Handelstagen den Ausübungspreis übersteigt, innerhalb von 10 Tagen nach diesem Ereignis den Inhabern eine Mitteilung über die Vorverlegung des Verfallsdatums der Optionsscheine auf einen Zeitpunkt 30 Tage nach dem Datum dieser Mitteilung zukommen lassen. Das Unternehmen hat den Konsortialbanken eine Option eingeräumt, die bis zu 48 Stunden vor Abschluss des Angebots ausgeübt werden kann, um im Rahmen des Angebots bis zu 2.440.000 zusätzliche Einheiten zu erwerben. Das Gesamtvolumen des Angebots einschließlich der Option der Konsortialbanken wird 125 Millionen US-Dollar nicht überschreiten. Gleichzeitig mit dem Angebot gab das Unternehmen seine Absicht bekannt, eine nicht vermittelte Privatplatzierung von etwa 36.600.000 Einheiten an einen strategischen Investor zu einem Preis von 2,05 US-Dollar und einem Gesamtbruttoerlös von etwa 75 Millionen US-Dollar durchzuführen. Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 15. August 2025 abgeschlossen sein und unterliegt dem Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich der bedingten Genehmigung durch die TSX-V und die NYSE. Durch das Angebot und die Privatplatzierung wird ein Bruttoerlös von insgesamt etwa 195 Millionen US-Dollar erwartet, bzw. etwa 200 Millionen US-Dollar, wenn die Option der Konsortialbanken ausgeübt wird.

Konsolidierter Jahresabschluss

Der ungeprüfte verkürzte Konzernzwischenabschluss (der „Abschluss“) und der dazugehörige Lagebericht („MD&A“) der Gesellschaft für das am 30. Juni 2025 endende Quartal wurden bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden und der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) eingereicht. Diese Unterlagen sind auf der Website des Unternehmens unter www.osiskodev.com, auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und auf EDGAR (www.sec.gov) unter dem Profil des Emittenten Osisko Development verfügbar.

Qualifizierte Personen

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Victor Gauthier, Ing., P.Eng., Manager – Technical Services von Osisko Development, und Eryn Doyle, P.Geo., Senior Exploration Manager von Osisko Development, die jeweils als „qualifizierte Person“ im Sinne der National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43-101“) gelten.

Technische Berichte

Die Informationen zum Goldprojekt Cariboo und zur Machbarkeitsstudie 2025 für das Goldprojekt Cariboo werden durch den technischen Bericht mit dem Titel „NI 43-101 Technical Report, Machbarkeitsstudie für das Goldprojekt Cariboo, District of Wells, British Columbia, Kanada” vom 11. Juni 2025 (mit Gültigkeitsdatum 25. April 2025) (der „technische Bericht Cariboo”).

Informationen zum Tintic-Projekt und die aktuelle Mineralressourcenschätzung für die Trixie-Lagerstätte (die „Trixie-MRE 2024“) werden durch den technischen Bericht mit dem Titel „NI 43-101 Technical Report, Mineral Resource Estimate for the Trixie Deposit, Tintic Project, Utah, United States of America” vom 25. April 2024 (mit Gültigkeitsdatum 14. März 2024) (der „Tintic-Fachbericht”).

Die Informationen zum Goldprojekt San Antonio werden durch den technischen Bericht mit dem Titel „NI 43-101 Technical Report for the 2022 Mineral Resource Estimate on the San Antonio Project, Sonora, Mexico” vom 12. Juli 2022 (mit Gültigkeitsdatum 24. Juni 2022) (der „San Antonio-Fachbericht“ und zusammen mit dem Tintic-Fachbericht und dem Cariboo-Fachbericht die „Fachberichte“).

Damit die Leser die Informationen in den technischen Berichten vollständig verstehen können, sollten sie den vollständigen Text der technischen Berichte einschließlich aller darin enthaltenen Annahmen, Parameter, Einschränkungen und Methoden lesen. . Die technischen Berichte sind als Ganzes zu lesen, und einzelne Abschnitte sollten nicht aus dem Zusammenhang gerissen gelesen oder herangezogen werden. Die technischen Berichte wurden in Übereinstimmung mit NI 43-101 erstellt und sind in elektronischer Form auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und auf EDGAR (www.sec.gov) unter dem Emittentenprofil von Osisko Development sowie auf der Website des Unternehmens unter www.osiskodev.com verfügbar.

Endnoten (ohne Tabellen)

In dieser Pressemitteilung verwendet das Unternehmen bestimmte Abkürzungen, darunter: Nettobarwert („NPV“); NPV bei einem Diskontsatz von 5 % ( „NPV5 %“); interne Rendite („IRR“); pro Unze („/oz“); Gesamtkosten („AISC“). Die Gesamtkosten pro Unze und der freie Cashflow sind keine IFRS-konformen Kennzahlen oder -kennziffern. Weitere Informationen finden Sie unter „Nicht-IFRS-konforme Finanzkennzahlen” am Ende dieser Pressemitteilung.

ÜBER OSISKO DEVELOPMENT CORP.

Osisko Development Corp. ist ein nordamerikanisches Golderschließungsunternehmen, das sich auf ehemalige Bergbaulagerstätten in bergbaufreundlichen Rechtsgebieten mit Potenzial für die Erschließung ganzer Bergbaugebiete konzentriert. Das Ziel des Unternehmens ist es, durch die Weiterentwicklung seines Flaggschiffprojekts Cariboo Gold, das sich zu 100 % im Besitz des Unternehmens befindet und in Zentral-British Columbia (Kanada) liegt, ein mittelständischer Goldproduzent zu werden. Die Projektpipeline wird durch das Tintic-Projekt im historischen Bergbaugebiet East Tintic in Utah (USA) und das San Antonio-Goldprojekt in Sonora (Mexiko) ergänzt – Brownfield-Liegenschaften mit bedeutendem Explorationspotenzial, umfangreichen historischen Bergbaudaten, Zugang zu bestehender Infrastruktur und qualifizierten Arbeitskräften. Die Strategie des Unternehmens besteht darin, attraktive, langlebige, sozial und ökologisch verantwortungsbewusste Bergbauaktiva zu entwickeln und gleichzeitig das Entwicklungsrisiko zu minimieren und die Mineralressourcen zu vergrößern.

NICHT-IFRS-KENNZAHLEN

Osisko Development verwendet in dieser Pressemitteilung bestimmte Nicht-IFRS-Kennzahlen, darunter „All-in Sustaining Cost“ oder „AISC“ und „Total Cash Cost“ sowie „Free Cash Flow“. Die All-in Sustaining Cost pro Unze Gold sind definiert als Produktionskosten abzüglich Silberverkäufe zuzüglich allgemeiner und administrativer Kosten, Explorationskosten, sonstiger Aufwendungen und nachhaltiger Kapitalausgaben, geteilt durch die Anzahl der Unzen Gold. Cash Costs sind eine Nicht-IFRS-Kennzahl, die von ODV auf Basis der verkauften Unzen Gold ausgewiesen wird. Cash Costs umfassen Abbau-, Verarbeitungs-, Veredelungs-, allgemeine und Verwaltungskosten sowie Lizenzgebühren, jedoch keine Abschreibungen, Rekultivierungskosten, Ertragsteuern, Kapital- und Explorationskosten über die Lebensdauer der Mine. Der Free Cash Flow wird als Cash Flow aus der Geschäftstätigkeit der Mine abzüglich der Kapitalausgaben berechnet. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Kennzahlen den Anlegern eine alternative Sichtweise zur Bewertung der Leistung des Unternehmens bieten. Nicht-IFRS-Kennzahlen haben keine standardisierte Bedeutung gemäß den International Financial Reporting Standards („IFRS“). Daher sind sie möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Die Daten dienen lediglich der zusätzlichen Information und sollten nicht isoliert oder als Ersatz für gemäß IFRS erstellte Leistungskennzahlen betrachtet werden.

VORSICHTSHINWEISE

Warnhinweis zu Schätzungen von Mineralressourcen

In dieser Pressemitteilung werden die Begriffe „gemessene“, „angezeigte“ und „abgeleitete“ Mineralressourcen als relative Maße für den Grad der Zuverlässigkeit der Mineralressourcenschätzung verwendet. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass Mineralressourcen keine Mineralreserven sind und dass die wirtschaftliche Rentabilität von Ressourcen, die keine Mineralreserven sind, nicht nachgewiesen wurde. Die Mineralressourcenschätzung, auf die im FS 2025 Bezug genommen wird und die in dieser Pressemitteilung zusammengefasst ist, kann durch geologische, umweltbezogene, genehmigungsrechtliche, rechtliche, eigentumsrechtliche, soziopolitische, marketingbezogene oder andere relevante Faktoren erheblich beeinflusst werden. Die Mineralressourcen in der FS 2025 werden gemäß den CIM-Definitionsstandards 2014 angegeben und wurden gemäß den CIM-Best-Practice-Richtlinien 2019 geschätzt, wie in NI 43-101 vorgeschrieben. Gemäß NI 43-101 dürfen Schätzungen von abgeleiteten Mineralressourcen nicht als Grundlage für Machbarkeits- oder Vor-Machbarkeitsstudien oder wirtschaftliche Studien dienen, mit Ausnahme von vorläufigen wirtschaftlichen Bewertungen. Leser werden darauf hingewiesen, nicht davon auszugehen, dass weitere Arbeiten an den angegebenen Mineralressourcen zu Mineralreserven führen werden, die wirtschaftlich abgebaut werden können.

Warnhinweis zu Finanzierungsrisiken

Die Entwicklungs- und Explorationsaktivitäten des Unternehmens unterliegen Finanzierungsrisiken. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügt das Unternehmen über Explorations- und Erschließungsaktiva, die durch Testabbau periodische Einnahmen generieren können, jedoch über keine Minen in der kommerziellen Produktionsphase, die positive Cashflows generieren. Das Unternehmen weist darauf hin, dass der Testabbau in seinen Betrieben jederzeit ausgesetzt werden kann. Die Fähigkeit des Unternehmens, potenzielle wirtschaftliche Projekte zu explorieren und zu entdecken und diese anschließend in Produktion zu bringen, hängt in hohem Maße von seiner Fähigkeit ab, Eigen- und Fremdkapital auf den Finanzmärkten zu beschaffen. Alle Projekte, die das Unternehmen entwickelt, erfordern erhebliche Investitionen. Um diese Mittel zu beschaffen, kann das Unternehmen zusätzliche Wertpapiere verkaufen, darunter unter anderem Aktien des Unternehmens oder eine Form von wandelbaren Wertpapieren, was zu einer erheblichen Verwässerung der Kapitalanteile der Aktionäre des Unternehmens führen kann. Alternativ kann das Unternehmen auch einen Teil seiner Anteile an einem Vermögenswert verkaufen, um Kapital zu beschaffen. Es gibt keine Gewähr dafür, dass das Unternehmen die erforderlichen Mittel zur Fortsetzung seiner Explorationsprogramme und zur Finanzierung der Er einer potenziell wirtschaftlichen Lagerstätte, die zu akzeptablen Bedingungen identifiziert wird, beschaffen kann. Das Ausbleiben der erforderlichen Finanzierungen könnte sich erheblich nachteilig auf die Wachstumsstrategie, die Betriebsergebnisse, die Finanzlage und den Projektzeitplan des Unternehmens auswirken.

Warnhinweis bezüglich Testabbau ohne Machbarkeitsstudie

Das Unternehmen weist darauf hin, dass seine frühere Entscheidung, mit kleinen Untertagebauarbeiten und der Laugung in Chargen in der Testmine Trixie (Projekt Tintic) zu beginnen, ohne eine Machbarkeitsstudie oder gemeldete Mineralressourcen oder Mineralreserven getroffen wurde, die die wirtschaftliche und technische Machbarkeit belegen, und dass daher eine erhöhte Unsicherheit hinsichtlich der Erreichung eines bestimmten Ausbeutegrades oder der Kosten für die Ausbeute besteht. Das Unternehmen weist darauf hin, dass solche Projekte in der Vergangenheit ein wesentlich höheres Risiko eines wirtschaftlichen und technischen Scheiterns aufweisen. Der Kleinbergbau in Trixie wurde im Dezember 2022 ausgesetzt, im zweiten Quartal 2023 wieder aufgenommen und im Dezember 2023 erneut ausgesetzt. Wenn und sobald der Kleinbergbau in Trixie wieder aufgenommen wird, gibt es keine Garantie dafür, dass die Produktion wie erwartet oder überhaupt fortgesetzt wird oder dass die erwarteten Produktionskosten erreicht werden. Die Nichtfortsetzung der Produktion könnte sich erheblich nachteilig auf die Fähigkeit des Unternehmens auswirken, Einnahmen und Cashflow zur Finanzierung des Betriebs zu generieren. Die Nichterreichung der erwarteten Produktionskosten könnte sich erheblich nachteilig auf den Cashflow und die potenzielle Rentabilität des Unternehmens auswirken. Die Entscheidung des Unternehmens, den Betrieb in Trixie nach dem Abschluss fortzusetzen, basiert nicht auf einer Machbarkeitsstudie oder gemeldeten Mineralressourcen oder Mineralreserven, die die wirtschaftliche und technische Rentabilität belegen.

Warnhinweis für US-Investoren

Das Unternehmen unterliegt den Berichtspflichten der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze und berichtet daher Informationen über Mineralgrundstücke, Mineralisierungen und Schätzungen von Mineralreserven und Mineralressourcen, einschließlich der Informationen in seinen technischen Berichten, Finanzberichten, MD&A und dieser Pressemitteilung, in Übereinstimmung mit den kanadischen Berichtspflichten, die durch NI 43-101 geregelt sind. Daher sind diese Informationen über Mineralgrundstücke, Mineralisierungen und Schätzungen von Mineralreserven und Mineralressourcen, einschließlich der Informationen in den technischen Berichten, Finanzberichten, MD&A und dieser Pressemitteilung, nicht mit ähnlichen Informationen vergleichbar, die von US-Unternehmen veröffentlicht werden, die den Berichts- und Offenlegungspflichten der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) unterliegen.

VORSICHTSHINWEIS BEZÜGLICH ZUKUNFTGERICHTETER AUSSAGEN

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können als „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und als „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (zusammen „zukunftsgerichtete Aussagen“) angesehen werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen erfordern naturgemäß, dass Osisko Development bestimmte Annahmen trifft, und beinhalten zwangsläufig bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantien für die zukünftige Entwicklung. Wörter wie „können“, „werden“, „würden“, „könnten“, „erwarten“, „glauben“, „planen“, „voraussehen“, „beabsichtigen“, „schätzen“, „fortsetzen“, „Ziel“, „Strategie“ oder negative oder vergleichbare Begriffe sowie Begriffe, die üblicherweise in der Zukunftsform oder im Konditionalis verwendet werden, sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Die in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Informationen basieren auf bestimmten wesentlichen Annahmen, die bei der Erstellung einer Schlussfolgerung oder einer Prognose oder Vorhersage zugrunde gelegt wurden, einschließlich Aussagen zum Abschluss des Angebots und der nicht vermittelten Privatplatzierung (einschließlich des erwarteten Zeitplans hierfür); die Größe des Angebots und der nicht vermittelten Privatplatzierung; die Verwendung des Nettoerlöses aus dem Angebot und der nicht vermittelten Privatplatzierung; die Verfügbarkeit und Verwendung der Erlöse aus der Finanzierungsfazilität 2025 (einschließlich der Fähigkeit und des Zeitpunkts zur Erfüllung der aufschiebenden Bedingungen für spätere Inanspruchnahmen im Rahmen der Finanzierungsfazilität 2025 (falls überhaupt)); die anderen Finanzierungsvereinbarungen, die das Unternehmen derzeit aushandelt (einschließlich der Interessensbekundungen, der Art der Finanzierungsvereinbarungen, des Umfangs und der Höhe dieser Finanzierungsvereinbarungen sowie der Fähigkeit und des Zeitpunkts, eine endgültige Vereinbarung in Bezug auf diese Interessensbekundungen zu erzielen (sofern überhaupt)); die Erwartungen hinsichtlich des Kapitalbedarfs des Unternehmens für die Weiterentwicklung des Cariboo-Goldprojekts bis zur Produktionsreife; die Fähigkeit des Unternehmens, die für den Abschluss des Baus des Cariboo-Projekts erforderlichen Restfinanzmittel zu beschaffen oder zu arrangieren; der Zeitpunkt und die Fähigkeit des Unternehmens, eine endgültige Investitionsentscheidung in Bezug auf das Cariboo-Projekt zu treffen; die Fähigkeit, die bedingte und endgültige Zulassung der TSX Venture Exchange und/oder der New York Stock Exchange zu erhalten; die Strategie und die Ziele des Unternehmens in Bezug auf das Cariboo-Goldprojekt sowie seine anderen Projekte; die Auswirkungen der Finanzierungsfazilität 2025 auf das Unternehmen und seine Finanzlage und -verteilung; die Fähigkeit des Unternehmens, die mit der Finanzierungsfazilität 2025 verbundenen Kapitalbeträge aus dem Betrieb von Cariboo oder anderen Finanzierungsquellen zu bedienen und zurückzuzahlen; die Annahmen, Einschränkungen und Beschränkungen in Bezug auf die Genehmigung des Cariboo-Goldprojekts und den Beginn der Bauarbeiten; die Annahmen, Einschränkungen und Parameter, die der FS 2025 zugrunde liegen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Mineralressourcen, Mineralreserven, das Produktionsprofil, die Minenplanung und die Projektwirtschaftlichkeit); die Ergebnisse der FS 2025 als Indikator für die Qualität und Robustheit des Cariboo-Goldprojekts sowie andere Erwägungen, die unter den gegebenen Umständen als angemessen erachtet werden; die Fähigkeit des Unternehmens, die im technischen Bericht zu Cariboo dargelegten Schätzungen innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens (sofern überhaupt) zu erreichen; die Fähigkeit, die im technischen Bericht zu Cariboo dargelegten Kapital- und Betriebskosten (sofern überhaupt) zu erreichen; die Fähigkeit und der Zeitpunkt des Unternehmens, ausreichende Finanzmittel für den Bau des Cariboo-Goldprojekts zu beschaffen, sowie die Bedingungen dieser Finanzierungen; die Fähigkeit, der Fortschritt und der Zeitplan in Bezug auf die Vorbereitungsarbeiten in Cariboo, einschließlich des 13.000 Meter umfassenden Infill-Bohrprogramms; die Nützlichkeit und Bedeutung des Infill-Bohrprogramms und seine Eignung als Grundlage für die Ressourcenmodellierung, die Minenplanung und die Verfahren und Parameter für die Abbauplanung (falls überhaupt); der Zeitpunkt und der Stand der Genehmigung der Übertragungsleitung für das Cariboo-Goldprojekt; der geplante Arbeitsplan und die geplanten Aktivitäten im Cariboo-Goldprojekt sowie deren Zeitpunkt, Umfang und Ergebnisse und die damit verbundenen Kosten; die Fähigkeit des Unternehmens, die laufenden kleinen Heap-Leach-Aktivitäten in Tintic aufrechtzuerhalten (falls überhaupt); die Fortsetzung der begrenzten Aktivitäten über die Pflege und Instandhaltung hinaus, die im Projekt Tintic fortgesetzt werden; die Fähigkeit und der Zeitpunkt, Informationen aus regionalen Bohrungen und der Zusammenstellung historischer Daten zu erhalten, um zusätzliche Bohrziele in Tintic zu generieren (falls überhaupt); die langfristigen Aussichten für San Antonio, einschließlich des Genehmigungsprozesses (und der Auswirkungen von Verzögerungen), des Status der Pflege und Instandhaltung sowie des Status und des Ergebnisses der strategischen Überprüfung; die Fähigkeit und der Zeitpunkt der erneuten Einreichung der beiden Genehmigungsanträge für San Antonio (sofern überhaupt möglich); die potenziellen Auswirkungen von Zöllen und anderen Handelsbeschränkungen (falls vorhanden); die Umwandlung der Mineralressourcenkategorie; die zukünftige Entwicklung und der Betrieb des Cariboo-Goldprojekts und des Tintic-Projekts; die Ergebnisse der laufenden Gespräche mit den Interessengruppen; die dem Unternehmen zur Verfügung stehenden Kapitalressourcen; die Fähigkeit des Unternehmens, bei Bedarf und zu für das Unternehmen akzeptablen Bedingungen Zugang zu Kapital zu erhalten; die Fähigkeit des Unternehmens, seine geplanten Aktivitäten durchzuführen, einschließlich seiner Fähigkeit, zusätzliche Finanzmittel zu beschaffen oder geplante Ausgaben zu reduzieren; die Einschätzung des Managements hinsichtlich historischer Trends, der aktuellen Lage und der erwarteten zukünftigen Entwicklungen; die Nützlichkeit und Bedeutung historischer Daten, einschließlich der Bedeutung des Gebiets, in dem sich früher produzierende Minen befanden; zukünftige Bergbauaktivitäten; das Potenzial für hochgradige Goldmineralisierungen auf Trixie und Cariboo; die Fähigkeit und der Zeitpunkt, zu dem Cariboo die kommerzielle Produktion erreichen kann (falls überhaupt); die Nachhaltigkeit und die Umweltauswirkungen des Betriebs auf den Grundstücken des Unternehmens; die Ergebnisse (sofern vorhanden) weiterer Explorationsarbeiten zur Abgrenzung und Erweiterung der Mineralressourcen; die Fähigkeit der Explorationsarbeiten (einschließlich Bohrungen und Probenahmen), die Mineralisierung genau vorherzusagen; die Fähigkeit des Unternehmens, die Mineralressourcen über die aktuellen Mineralressourcenschätzungen hinaus zu erweitern; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Explorations- und Erschließungsziele für seine Projekte innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens und innerhalb der erwarteten Kosten zu erreichen (sofern überhaupt); die fortlaufende Weiterentwicklung der Lagerstätten auf den Grundstücken des Unternehmens im Rahmen der „ “; die Nachhaltigkeit und die Umweltauswirkungen der Aktivitäten auf den Grundstücken des Unternehmens; die Goldpreise; die Kosten, die für die Weiterentwicklung der Grundstücke des Unternehmens erforderlich sind; die Fähigkeit, sich an Änderungen der Goldpreise, Kostenschätzungen und Schätzungen der geplanten Explorations- und Erschließungsausgaben anzupassen; die Rentabilität (sofern überhaupt) der Geschäftstätigkeit des Unternehmens; die weiterhin definierten und verständlichen rechtlichen Rahmenbedingungen sowie andere Erwägungen, die unter den gegebenen Umständen als angemessen erachtet werden, und alle anderen Informationen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, können „zukunftsgerichtete Informationen“ sein.

Osisko Development hält seine Annahmen auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen für angemessen, weist jedoch darauf hin, dass sich die Annahmen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Osisko Development liegen, letztendlich als unrichtig erweisen können, da sie Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die Osisko Development und sein Geschäft beeinflussen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem Risiken im Zusammenhang mit Genehmigungen durch Dritte, einschließlich der Erteilung von Genehmigungen durch Regierungen, Kapitalmarktbedingungen und die Fähigkeit des Unternehmens, zu für das Unternehmen akzeptablen Bedingungen Kapital für die geplante Exploration und Erschließung der Grundstücke des Unternehmens zu beschaffen; die Fähigkeit, den laufenden Betrieb und die Exploration fortzusetzen; der regulatorische Rahmen und das Vorhandensein von Gesetzen und Vorschriften, die den Bergbau einschränken können; Fehler in der geologischen Modellierung des Managements; den Zeitpunkt und die Fähigkeit des Unternehmens, die erforderlichen Genehmigungen und Lizenzen zu erhalten und aufrechtzuerhalten; die Ergebnisse der Explorationsaktivitäten; Risiken im Zusammenhang mit Explorations-, Erschließungs- und Bergbauaktivitäten; das globale Wirtschaftsklima; Schwankungen der Metall- und Rohstoffpreise; Schwankungen auf den Devisenmärkten; Verwässerung; Umweltrisiken; sowie Maßnahmen von Gemeinden, Nichtregierungsorganisationen und Regierungen und die Auswirkungen von Maßnahmen von Interessengruppen. Osisko Development ist zuversichtlich, dass im Zusammenhang mit den gemäß dem BC Mines Act und dem Environmental Management Act für das Cariboo-Goldprojekt erhaltenen Genehmigungen ein solider Konsultationsprozess durchgeführt wurde, und setzt die Konsultationen und den Dialog mit den indigenen Völkern und Interessengruppen aktiv fort. Zwar kann jede Partei eine gerichtliche Überprüfung der Entscheidung bezüglich der Genehmigungen gemäß dem BC Mines Act und/oder dem Environmental Management Act beantragen, das Unternehmen geht jedoch nicht davon aus, dass eine solche Überprüfung, sollte sie stattfinden, seine Fähigkeit beeinträchtigen würde, den Bau und den Betrieb des Cariboo-Goldprojekts gemäß den genehmigten Genehmigungen gemäß dem BC Mines Act und dem Environmental Management Act fortzusetzen. Leser werden dringend gebeten, die Angaben unter der Überschrift „Risikofaktoren” im Jahresinformationsformular des Unternehmens für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr sowie den Finanzberichten und MD&A für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr und das am 30. Juni 2025 endende Quartal, die auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) unter dem Profil des Emittenten Osisko Development und auf der EDGAR-Website der SEC (www.sec.gov) veröffentlicht wurden, um weitere Informationen zu den Risiken und anderen Faktoren zu erhalten, denen das Unternehmen, seine Geschäftstätigkeit und sein Betrieb ausgesetzt sind. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf der Grundlage der zum Zeitpunkt der Veröffentlichung verfügbaren Informationen angemessen sind, kann keine Gewähr für zukünftige Ergebnisse, Aktivitäten und Erfolge gegeben werden. Das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantien für die zukünftige Entwicklung und es kann nicht gewährleistet werden, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen sich als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß Definition in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung. Keine Börse, Wertpapieraufsichtsbehörde oder andere Regulierungsbehörde hat die hierin enthaltenen Informationen genehmigt oder abgelehnt.

