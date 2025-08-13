BERNSTEIN RESEARCH stuft Unilever PLC auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Unilever auf "Outperform" mit einem Kursziel von 5900 Pence belassen. Im chinesischen Online-Kosmetikmarkt sei der Bruttowarenwert im Juli zwar um gut 5 Prozent gesunken, doch hätten sich die von ihm gecoverten Kosmetikanbieter besser geschlagen als der Gesamtmarkt, schrieb Callum Elliott in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Allerdings sei es auch bemerkenswert, dass kleine lokale Anbieter in China sich in den vergangenen Monaten stark entwickelt hätten./mis/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 05:30 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 05:30 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 52,42EUR auf Tradegate (13. August 2025, 09:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Callum Elliott

Analysiertes Unternehmen: Unilever PLC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 59

Kursziel alt: 59

Währung: GBP

Zeitrahmen: 12m



