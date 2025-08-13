Circle-Aktie bricht nach Ankündigung öffentlicher Aktienemission ein!

Von den insgesamt angebotenen Papieren stammen 2 Millionen Aktien direkt von Circle, während 8 Millionen Aktien von bestehenden Anteilseignern verkauft werden. Zudem gewährt das Unternehmen den Konsortialbanken eine 30-tägige Option zum Erwerb von bis zu weiteren 1,5 Millionen Aktien.

Die Circle Internet Group hat am Dienstag nach Börsenschluss die Platzierung von insgesamt 10 Millionen Aktien ihrer Class-A-Stammaktien angekündigt – eine Nachricht, die den Kurs im nachbörslichen Handel um 6,1 Prozent auf 153,25 US-Dollar drückte.

Kursrückgang nach beeindruckender Rallye

Die Meldung kommt nur wenige Wochen nach dem fulminanten Börsendebüt des Stablecoin-Anbieters am 5. Juni, bei dem der Aktienkurs seither um mehr als 450 Prozent zulegen konnte. Am Dienstag hatte die Aktie im regulären Handel noch 1,3 Prozent gewonnen, nachdem Circle seine ersten Quartalszahlen als börsennotiertes Unternehmen vorgelegt hatte.

Die Emissionsankündigung löste jedoch Sorgen über eine mögliche Verwässerung der Anteile bestehender Investoren aus.

Starkes Umsatzwachstum dank Stablecoin-Boom

Trotz eines Nettoverlustes von 482 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal – vor allem verursacht durch nicht zahlungswirksame Kosten im Zusammenhang mit dem Börsengang – konnte Circle den Umsatz um 53 Prozent auf 658 Millionen US-Dollar steigern. Damit übertraf das Unternehmen die Analystenschätzungen von 644,7 Millionen US-Dollar.

Das Wachstum wurde insbesondere durch höhere Zinserträge aus den zur Absicherung des USDC-Stablecoins gehaltenen Barmitteln und kurzfristigen Anlagen getragen. Auch die Einnahmen aus Abonnements und Dienstleistungen legten zu.

Laut Finanzchef Jeremy Fox-Geen profitierte Circle von einem um 90 Prozent höheren USDC-Umlaufvolumen im Jahresvergleich zum 30. Juni. Das Unternehmen rechnet langfristig mit einer jährlichen Wachstumsrate von rund 40 Prozent.

Regulatorische Rückenwinde und neue Blockchain-Pläne

Seit der Verabschiedung des sogenannten "Genius Act" im vergangenen Monat verzeichnen Stablecoins in den USA verstärktes institutionelles Interesse. Circle, Herausgeber des zweitgrößten Stablecoins nach Marktkapitalisierung, will diesen Rückenwind nutzen und kündigte für Herbst die Einführung von "Arc" an – einer eigenen Blockchain speziell für Stablecoin-Transaktionen.

"Nach unserem Börsengang und dem Genius Act sehen wir eine beschleunigte Nachfrage, wobei sich große Institutionen zunehmend engagieren", erklärte Fox-Geen. CEO Jeremy Allaire betonte, dass man trotz des hohen Aktienkurses keine aggressiven Übernahmen plane: "Wir handeln vorsichtig und überlegt. Unsere Strategie ist es nicht, große, komplexe Akquisitionen zu tätigen."

