RBC belässt Evotec auf 'Outperform' - Ziel 11,90 Euro
- RBC belässt Evotec auf "Outperform" mit 11,90 Euro.
- Schwäche im Q2 bei Forschungsprojekten festgestellt.
- Umsatz verfehlt Konsensschätzungen im zweiten Quartal.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Evotec nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 11,90 Euro belassen. Eine Schwäche im zweiten Quartal bei kooperativen Forschungs- und Entwicklungsprojekten werde von der Entwicklung bei Just-Evotec Biologics verstärkt, schrieb Charles Weston in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nach der Warnung im Juli habe der Wirkstoffforscher im zweiten Quartal beim Umsatz die Konsensschätzungen verfehlt./rob/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 01:45 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 01:45 / EDT
Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,75 % und einem Kurs von 6,798 auf Tradegate (13. August 2025, 09:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evotec Aktie um -4,10 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,28 %.
Die Marktkapitalisierung von Evotec bezifferte sich zuletzt auf 1,21 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,2857EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +62,19 %/+32,70 % bedeutet.
Kursziel: 11,90 Euro
