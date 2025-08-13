    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEvotec AktievorwärtsNachrichten zu Evotec

    ANALYSE-FLASH

    169 Aufrufe 169 0 Kommentare 0 Kommentare

    RBC belässt Evotec auf 'Outperform' - Ziel 11,90 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • RBC belässt Evotec auf "Outperform" mit 11,90 Euro.
    • Schwäche im Q2 bei Forschungsprojekten festgestellt.
    • Umsatz verfehlt Konsensschätzungen im zweiten Quartal.
    ANALYSE-FLASH - RBC belässt Evotec auf 'Outperform' - Ziel 11,90 Euro
    Foto: pressfoto - freepik

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Evotec nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 11,90 Euro belassen. Eine Schwäche im zweiten Quartal bei kooperativen Forschungs- und Entwicklungsprojekten werde von der Entwicklung bei Just-Evotec Biologics verstärkt, schrieb Charles Weston in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nach der Warnung im Juli habe der Wirkstoffforscher im zweiten Quartal beim Umsatz die Konsensschätzungen verfehlt./rob/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 01:45 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 01:45 / EDT

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    Evotec

    +2,51 %
    -4,10 %
    -7,28 %
    -11,37 %
    +15,04 %
    -75,80 %
    -71,96 %
    +71,05 %
    +172,37 %
    ISIN:DE0005664809WKN:566480

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evotec Aktie

    Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,75 % und einem Kurs von 6,798 auf Tradegate (13. August 2025, 09:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evotec Aktie um -4,10 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,28 %.

    Die Marktkapitalisierung von Evotec bezifferte sich zuletzt auf 1,21 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,2857EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +62,19 %/+32,70 % bedeutet.


    Rating: Outperform
    Analyst:
    Kursziel: 11,90 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 11,90, was eine Steigerung von +75,26% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Evotec - 566480 - DE0005664809

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Evotec. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH RBC belässt Evotec auf 'Outperform' - Ziel 11,90 Euro Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Evotec nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 11,90 Euro belassen. Eine Schwäche im zweiten Quartal bei kooperativen Forschungs- und Entwicklungsprojekten werde von der Entwicklung bei …