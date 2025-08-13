RBC belässt Evotec auf 'Outperform' - Ziel 11,90 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evotec Aktie

Die Evotec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,75 % und einem Kurs von 6,798 auf Tradegate (13. August 2025, 09:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evotec Aktie um -4,10 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,28 %.

Die Marktkapitalisierung von Evotec bezifferte sich zuletzt auf 1,21 Mrd..

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 9,2857EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +62,19 %/+32,70 % bedeutet.