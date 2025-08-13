Ströer hält nach enttäuschendem Quartal an Ausblick fest - Aktie fällt

Das Papier verlor nach Handelsbeginn gut fünf Prozent auf ein Tief seit Ende 2023. Das zweite Quartal sei auf ganzer Linie schwächer gewesen, schrieb Annick Maas vom Analysehaus Bernstein. Das maue Wachstum der klassischen Außenwerbung sei angesichts der starken Vorjahreswerte rund um die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland ein wenig erwartet worden. Immerhin sollten sich die Geschäfte im Onlinehandel und mit Datendiensten laut dem Management besser entwickeln als im ersten Halbjahr.

KÖLN (dpa-AFX) - Der Werbevermarkter Ströer steht trotz eines schwächer als erwartet ausgefallenen zweiten Quartals weiter zu den Zielen für das laufende Jahr. "Insgesamt sind wir zuversichtlich und bestätigen grundsätzlich unsere Prognose für das Gesamtjahr", teilte das im MDax gelistete Unternehmen am Mittwoch bei der Vorlage der Zahlen für das zweite Quartal in Köln mit. Weil das Sommergeschäft entgegen den ursprünglichen Erwartungen verhalten ausgefallen sei, liege beim Erreichen des Ziels jetzt ein etwas stärkeres Gewicht auf der Geschäftsentwicklung im vierten Quartal. Der Aktienkurs fiel daraufhin.

In den drei Monaten bis Ende Juni ging der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum überraschend um etwas mehr als ein Prozent auf knapp 505 Millionen Euro zurück. Von Bloomberg befragte Experten hatten hingegen mit einem leichten Anstieg gerechnet. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes Ebitda) enttäuschte mit einem Rückgang um fast vier Prozent auf 148,9 Millionen Euro ebenfalls. Unter dem Strich sank der auf die Anteilseigner entfallende Nettogewinn um knapp 14 Prozent auf 28,3 Millionen Euro.

Im dritten Quartal dürften sich die Kerngeschäfte rund um die klassische Außenwerbung weitgehend wie im zweiten Quartal entwickeln, hieß es vom Unternehmen in einer Präsentation. Die digitale Außenwerbung wie etwa über Monitore an Bahnhöfen dürfte weiter die Wachstumsimpulse liefern./men/zb/tav/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Stroeer Aktie Die Stroeer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 31.179 auf Ariva Indikation (13. August 2025, 09:39 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Stroeer Aktie um -3,83 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,75 %. Die Marktkapitalisierung von Stroeer bezifferte sich zuletzt auf 2,50 Mrd.. Stroeer zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,1700 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 67,50EUR. Von den letzten 8 Analysten der Stroeer Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 56,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 72,00EUR was eine Bandbreite von +25,56 %/+61,43 % bedeutet.



