Jefferies belässt Fraport auf 'Hold' - Ziel 70 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fraport Aktie

Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,13 % und einem Kurs von 76,25 auf Tradegate (13. August 2025, 09:34 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fraport Aktie um +11,76 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +19,48 %.

Die Marktkapitalisierung von Fraport bezifferte sich zuletzt auf 7,05 Mrd..

Fraport zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,1300 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 71,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 50,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 94,00EUR was eine Bandbreite von -34,55 %/+23,04 % bedeutet.