Jefferies belässt Jenoptik nach Zahlen auf 'Buy'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Jenoptik Aktie

Die Jenoptik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,12 % und einem Kurs von 18,92 auf Tradegate (13. August 2025, 09:32 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Jenoptik Aktie um -0,69 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,15 %.

Die Marktkapitalisierung von Jenoptik bezifferte sich zuletzt auf 1,07 Mrd..

Jenoptik zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9300 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,71EUR. Von den letzten 7 Analysten der Jenoptik Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 22,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von +16,53 %/+85,38 % bedeutet.