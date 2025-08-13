ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Jenoptik nach Zahlen auf 'Buy'
- Jefferies belässt Jenoptik auf "Buy" mit 25 Euro.
- Auftragseingang verbessert, aber unter Vorjahr.
- Q2-Zahlen schwach, Ausblick nach unten korrigiert.
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Jenoptik nach Zahlen zum zweiten Quartal und einer nach unten gerichteten Präzisierung des Jahresausblicks auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Der Technologiekonzern habe schwach abgeschnitten, schrieb Henrik Paganetty in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Der Auftragseingang habe sich zwar im Vergleich zum Vorquartal deutlich verbessert, doch die im ersten Halbjahr 2025 erhaltenen Aufträge lägen unter dem entsprechenden Wert des Vorjahres./rob/la/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 02:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 02:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Jenoptik Aktie
Die Jenoptik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,12 % und einem Kurs von 18,92 auf Tradegate (13. August 2025, 09:32 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Jenoptik Aktie um -0,69 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,15 %.
Die Marktkapitalisierung von Jenoptik bezifferte sich zuletzt auf 1,07 Mrd..
Jenoptik zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9300 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,71EUR. Von den letzten 7 Analysten der Jenoptik Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 22,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von +16,53 %/+85,38 % bedeutet.
Analyst:
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Jenoptik - A2NB60 - DE000A2NB601
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Jenoptik. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Seine Finanzexperten und er nehmen dabei eine (kurze) Korrektur am Aktienmarkt in Kauf.
Das ist ein "Höllenritt". Denn sollte er über mehrere Wochen gehen, dann gibt's "Zunder" in USA.
Gut, dass mit Musk ein Unternehmer dabei ist und jetzt den Good Cop spielen, und Vorschläge zur schnellen gütigen Einigung verlautbaren darf.
Sorgen mach ich mir eigentlich mehr über unsere Politik in D und EU. Aber das ist ein anderes Thema.