    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsJenoptik AktievorwärtsNachrichten zu Jenoptik

    ANALYSE-FLASH

    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    Jefferies belässt Jenoptik nach Zahlen auf 'Buy'

    Für Sie zusammengefasst
    • Jefferies belässt Jenoptik auf "Buy" mit 25 Euro.
    • Auftragseingang verbessert, aber unter Vorjahr.
    • Q2-Zahlen schwach, Ausblick nach unten korrigiert.
    ANALYSE-FLASH - Jefferies belässt Jenoptik nach Zahlen auf 'Buy'
    Foto: Martin Schutt - dpa-Zentralbild

    NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Jenoptik nach Zahlen zum zweiten Quartal und einer nach unten gerichteten Präzisierung des Jahresausblicks auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Der Technologiekonzern habe schwach abgeschnitten, schrieb Henrik Paganetty in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Der Auftragseingang habe sich zwar im Vergleich zum Vorquartal deutlich verbessert, doch die im ersten Halbjahr 2025 erhaltenen Aufträge lägen unter dem entsprechenden Wert des Vorjahres./rob/la/ck

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 02:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 02:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Jenoptik AG!
    Long
    17,78€
    Basispreis
    1,31
    Ask
    × 13,88
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    19,83€
    Basispreis
    1,26
    Ask
    × 12,92
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    Jenoptik

    +0,91 %
    -0,69 %
    -4,15 %
    -5,03 %
    -34,21 %
    -22,11 %
    -23,63 %
    +51,92 %
    -6,28 %
    ISIN:DE000A2NB601WKN:A2NB60

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Jenoptik Aktie

    Die Jenoptik Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,12 % und einem Kurs von 18,92 auf Tradegate (13. August 2025, 09:32 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Jenoptik Aktie um -0,69 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,15 %.

    Die Marktkapitalisierung von Jenoptik bezifferte sich zuletzt auf 1,07 Mrd..

    Jenoptik zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9300 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 27,71EUR. Von den letzten 7 Analysten der Jenoptik Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 22,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von +16,53 %/+85,38 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst:


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Jenoptik - A2NB60 - DE000A2NB601

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Jenoptik. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH Jefferies belässt Jenoptik nach Zahlen auf 'Buy' Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Jenoptik nach Zahlen zum zweiten Quartal und einer nach unten gerichteten Präzisierung des Jahresausblicks auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Der Technologiekonzern habe schwach …