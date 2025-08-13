Weimer plant Initiative zur Beschränkung großer Plattformen

Neben der Cloud, die nach wie vor prächtiges Wachstum generiert (+30%), gefällt mir die Entwicklung von YouTube besonders gut, da sich hier langfristig ein weiteres Standbein entwickelt, welches die Diversifizierung von Alphabet weiter vorantreiben wird:





Streaming-Rangliste_2025





Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/19655/board/20250724160635-youtube-ranking.jpg





YouTube jetzt auf Platz_1 was Beliebtheit aka Zuschauer angeht, was ich auch persönlich bestätigen kann. Meine Tochter, ihre ganzen Kumpelinen und ich selbst schauen seit Jahren immer mehr YouTube (natürlich habe ich ein Premium-Abo wegen nerviger Werbung), da hier der Content immer breiter und qualitativ hochwertiger wird, auch wenn es andererseits natürlich auch immer mehr Fake-Kanäle gibt, von deren Inhalten man nachgerade krank wird, sollte man deren miesen Content konsumieren. Aber selbst dieser grauenhaft Schrott spült ja täglich, stündlich, ja minütlich Geld in die Kasse, da natürlich auch hier Werbung läuft, die für laufende Einnahmen sorgt.





YouTube-Ads





Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/19655/board/20250724161604-youtube-adds.jpg