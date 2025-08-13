Wirtschaft
Weimer plant Initiative zur Beschränkung großer Plattformen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hat eine umfassende Initiative angekündigt, um die Macht großer Internet-Plattformen einzuschränken.
"Im Herbst werde ich Vorschläge der Öffentlichkeit vorstellen, die steuerrechtliche, kartellrechtliche und regulatorische Fragen umfassen", sagte der parteilose Politiker den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Ich habe beim Steuerrecht angefangen und eine Initiative für einen Plattform-Soli gestartet. Damit könnten wir Milliarden erzielen, die unser Mediensystem so stärken, dass es nicht weiter von amerikanischen und chinesischen Monopolisten deformiert wird."
Weimer zeigte sich optimistisch, die Pläne durchsetzen zu können. "Ich war in allen Fraktionen der Mitte - Union, SPD, Grüne - und habe im Bundestag ein klares Meinungsbild für eine Digitalsteuer gewonnen", sagte er. "Wir haben einen Auftrag aus dem Koalitionsvertrag, packen das jetzt an, und ich bin zuversichtlich, dass wir erfolgreich sein können."
In der Diskussion um ein Mindestalter für die Nutzung von Social Media äußerte sich Weimer unterdessen zurückhaltend. "Ich begrüße die Initiative von Bildungsministerin Prien, bei unter 16-Jährigen die exzessive Social-Media-Nutzung zu hinterfragen. Aber wir sollten das einbetten in eine größere Strategie", sagte er. "Wir erleben von Tiktok bis Google die Verheiratung von politischer Macht und medialer Macht", so Weimer. "Damit können wir uns nicht abfinden."
Sal-Paradise schrieb 24.07.25, 16:13
Neben der Cloud, die nach wie vor prächtiges Wachstum generiert (+30%), gefällt mir die Entwicklung von YouTube besonders gut, da sich hier langfristig ein weiteres Standbein entwickelt, welches die Diversifizierung von Alphabet weiter vorantreiben wird:
Streaming-Rangliste_2025
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/19655/board/20250724160635-youtube-ranking.jpg
YouTube jetzt auf Platz_1 was Beliebtheit aka Zuschauer angeht, was ich auch persönlich bestätigen kann. Meine Tochter, ihre ganzen Kumpelinen und ich selbst schauen seit Jahren immer mehr YouTube (natürlich habe ich ein Premium-Abo wegen nerviger Werbung), da hier der Content immer breiter und qualitativ hochwertiger wird, auch wenn es andererseits natürlich auch immer mehr Fake-Kanäle gibt, von deren Inhalten man nachgerade krank wird, sollte man deren miesen Content konsumieren. Aber selbst dieser grauenhaft Schrott spült ja täglich, stündlich, ja minütlich Geld in die Kasse, da natürlich auch hier Werbung läuft, die für laufende Einnahmen sorgt.
YouTube-Ads
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/19655/board/20250724161604-youtube-adds.jpg
Chaecka schrieb 24.07.25, 13:49
28 Mrd. USD Gewinn in 3 Monaten. Das ist unfassbar!
Hier drückt gar nichts.
Ein Glück habe ich in den letzten Wochen aufgestockt. Das tröstet mich über andere Fehlgriffe (z.B. Verkauf GE Vernova, Kauf UNH) hinweg.
Sal-Paradise schrieb 24.07.25, 08:21
Googles Werbegeschäft startet gut in die KI-Ära
MOUNTAIN VIEW (dpa-AFX) -Googles Geschäft mit Online-Werbung wächst rasant weiter, während der Internet-Konzern seine Suchmaschine mit Künstlicher Intelligenz umgestaltet. Im vergangenen Quartal stiegen die Anzeigenerlöse im Jahresvergleich um 10,4 Prozent auf 71,34 Milliarden Dollar. Das lag leicht über den Erwartungen der Analysten. KI beeinflusse alle Teile des Geschäfts positiv, betonte Google US02079K1079-Chef Sundar Pichai am Mittwoch nach US-Börsenschluss.
Werbung bei Google erwirtschaftet nach wie vor den Großteil der Erlöse des Mutterkonzerns Alphabet US02079K3059. Die Entwicklung des Anzeigengeschäfts wird sehr genau beobachtet. Denn Google bringt in die Suchmaschine mehr mit Hilfe von KI erstellte Zusammenfassungen ein, die Anfragen der Nutzer direkt beantworten können. Damit sinkt in vielen Fällen der Anreiz, auf Links neben den Suchergebnissen zu klicken. Damit verdient aber Google das Geld - und Unternehmen, die Werbung bei dem Internet-Konzern schalten, bekommen so Nutzer auf ihre Websites.
Quelle: https://de.finance.yahoo.com/nachrichten/googles-werbegesch%C3%A4ft-startet-gut-ki-202242097.html
