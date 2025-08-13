JEFFERIES stuft Renk auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Renk nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Der Rüstungszulieferer habe solide Resultate präsentiert, schrieb Chloe Lemarie in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Beim freien Barmittelzufluss habe das Unternehmen überraschend stark abgeschnitten./rob/la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 02:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 02:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,22 % und einem Kurs von 63,47EUR auf Tradegate (13. August 2025, 09:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Chloe Lemarie
Analysiertes Unternehmen: Renk
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 80
Kursziel alt: 80
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
