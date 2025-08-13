JPMORGAN stuft EON AG auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eon nach Halbjahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Die Resultate hätten die Erwartungen in etwa erfüllt, schrieb Javier Garrido in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Bei dem Energiekonzern liege der Fokus auf der nächsten Regulierungsperiode./rob/tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 06:45 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 06:57 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,61 % und einem Kurs von 16,14EUR auf Tradegate (13. August 2025, 09:40 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Javier Garrido

Analysiertes Unternehmen: EON AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 16

Kursziel alt: 16

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 16,00 € , was eine Steigerung von +0,13% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer