    JPMORGAN stuft EON AG auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eon nach Halbjahreszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Die Resultate hätten die Erwartungen in etwa erfüllt, schrieb Javier Garrido in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Bei dem Energiekonzern liege der Fokus auf der nächsten Regulierungsperiode./rob/tih/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 06:45 / BST
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 06:57 / BST

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,61 % und einem Kurs von 16,14EUR auf Tradegate (13. August 2025, 09:40 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Javier Garrido
    Analysiertes Unternehmen: EON AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 16
    Kursziel alt: 16
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    Verfasst von dpa-AFX Analysen
