ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt PVA Tepla auf 'Hold' - Ziel 19 Euro
- Jefferies stuft PVA Tepla auf "Hold" mit 19 Euro.
- Umsatz und operatives Ergebnis enttäuschen Erwartungen.
- Auftragseingang zeigt positive Erholungstendenz.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für PVA Tepla nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Der Spezialist für Vakuum-Technologie und Messtechnik habe durchwachsen abgeschnitten, schrieb Constantin Hesse in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Der Umsatz und vor allem das operative Ergebnis hätten die Markterwartungen verfehlt. Auch der freie Barmittelzufluss sei schwach. Positiv sei indes eine Erholung des Auftragseingangs./la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 01:49 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 01:49 / ET
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PVA TePla Aktie
Die PVA TePla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,57 % und einem Kurs von 21,50 auf Tradegate (13. August 2025, 09:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PVA TePla Aktie um -3,24 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,17 %.
Die Marktkapitalisierung von PVA TePla bezifferte sich zuletzt auf 468,49 Mio..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 19,167EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 26,00EUR was eine Bandbreite von -36,07 %/+18,72 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 19 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu PVA TePla - 746100 - DE0007461006
Das denkt die wallstreetONLINE Community über PVA TePla. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Nur noch ein Gedanke zum Thema KGV, ich denke dann kann man das Thema auch abschließen: