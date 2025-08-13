    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPVA TePla AktievorwärtsNachrichten zu PVA TePla

    ANALYSE-FLASH

    Jefferies belässt PVA Tepla auf 'Hold' - Ziel 19 Euro

    • Jefferies stuft PVA Tepla auf "Hold" mit 19 Euro.
    • Umsatz und operatives Ergebnis enttäuschen Erwartungen.
    • Auftragseingang zeigt positive Erholungstendenz.
    Foto: adobe.stock.com

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für PVA Tepla nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Der Spezialist für Vakuum-Technologie und Messtechnik habe durchwachsen abgeschnitten, schrieb Constantin Hesse in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Der Umsatz und vor allem das operative Ergebnis hätten die Markterwartungen verfehlt. Auch der freie Barmittelzufluss sei schwach. Positiv sei indes eine Erholung des Auftragseingangs./la/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 01:49 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 01:49 / ET

    PVA TePla

    +6,52 %
    -3,24 %
    -1,17 %
    +19,13 %
    +53,32 %
    -7,14 %
    +79,96 %
    +696,39 %
    +421,43 %
    ISIN:DE0007461006WKN:746100

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PVA TePla Aktie

    Die PVA TePla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,57 % und einem Kurs von 21,50 auf Tradegate (13. August 2025, 09:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PVA TePla Aktie um -3,24 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,17 %.

    Die Marktkapitalisierung von PVA TePla bezifferte sich zuletzt auf 468,49 Mio..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 19,167EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 26,00EUR was eine Bandbreite von -36,07 %/+18,72 % bedeutet.


    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
