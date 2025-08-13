Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 13.08. - FTSE Athex 20 stark +1,76 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX bewegt sich bei 24.159,92 PKT und steigt um +0,10 %.
Top-Werte: Zalando +2,40 %, Rheinmetall +1,84 %, Fresenius +1,41 %
Flop-Werte: Porsche AG -1,40 %, Continental -1,29 %, SAP -0,99 %
Der MDAX steht bei 31.188,27 PKT und gewinnt bisher +0,13 %.
Top-Werte: RENK Group +5,07 %, Evotec +2,18 %, Nemetschek +1,72 %
Flop-Werte: Stroeer -3,92 %, K+S -1,80 %, GEA Group -1,64 %
Der TecDAX steht bei 3.768,50 PKT und gewinnt bisher +0,32 %.
Top-Werte: Evotec +2,18 %, SMA Solar Technology +1,91 %, Draegerwerk +1,89 %
Flop-Werte: Eckert & Ziegler -63,82 %, Formycon -4,45 %, SILTRONIC AG -1,06 %
Der E-Stoxx 50 steht bei 5.366,62 PKT und gewinnt bisher +0,22 %.
Top-Werte: Prosus Registered (N) +2,95 %, Rheinmetall +1,84 %, adidas +1,27 %
Flop-Werte: Schneider Electric -1,24 %, SAP -0,99 %, Mercedes-Benz Group -0,90 %
Der ATX steht aktuell (09:59:49) bei 4.729,23 PKT und fällt um -0,13 %.
Top-Werte: Telekom Austria +1,34 %, Lenzing +0,66 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +0,48 %
Flop-Werte: voestalpine -1,60 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -1,08 %, Wienerberger -1,03 %
Der SMI steht bei 11.914,35 PKT und gewinnt bisher +0,01 %.
Top-Werte: Amrize +2,18 %, Givaudan +0,74 %, CIE Financiere Richemont +0,69 %
Flop-Werte: Sonova Holding -0,77 %, Partners Group Holding -0,62 %, UBS Group -0,53 %
Der CAC 40 steht aktuell (09:59:21) bei 7.777,97 PKT und steigt um +0,08 %.
Top-Werte: Kering +2,17 %, Thales +1,50 %, EssilorLuxottica +1,02 %
Flop-Werte: Schneider Electric -1,24 %, Carrefour -1,17 %, Societe Generale -1,16 %
Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:59:24) bei 2.610,87 PKT und fällt um -0,13 %.
Top-Werte: AstraZeneca +1,73 %, H & M Hennes & Mauritz (B) +1,30 %, Swedbank Shs(A) +0,60 %
Flop-Werte: SSAB Registered (A) -0,74 %, Volvo Registered (B) -0,31 %, SKF (B) -0,31 %
Der FTSE Athex 20 steht bei 5.190,00 PKT und gewinnt bisher +1,76 %.
Top-Werte: Eurobank Ergasias Services and Holdings +1,27 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +0,94 %, Hellenic Telecommunications Organizations +0,66 %
Flop-Werte: LAMDA Development Holding and Real Estate Development -1,63 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -0,57 %, Viohalco -0,54 %
