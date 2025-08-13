PVA Tepla vollziehen starke Trendwende

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PVA TePla Aktie

Die PVA TePla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,99 % und einem Kurs von 21,38 auf Tradegate (13. August 2025, 09:59 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PVA TePla Aktie um -3,24 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,17 %.

Die Marktkapitalisierung von PVA TePla bezifferte sich zuletzt auf 468,49 Mio..

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 19,167EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 26,00EUR was eine Bandbreite von -35,42 %/+19,93 % bedeutet.