    PVA Tepla vollziehen starke Trendwende

    Für Sie zusammengefasst
    • PVA Tepla-Aktien erholen sich nach 11% Rückgang.
    • Kursgewinn von bis zu 8% auf 21,66 Euro erzielt.
    • Analyst bemängelt Umsatz, aber Auftragseingang erholt.
    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine beeindruckende Kursumkehr haben am Mittwoch die Aktien des Werkstoffveredlers PVA Tepla vollzogen. Nach einem Kursrutsch von bis zu fast 11 Prozent im frühen Xetra-Handel drehten sie anschließend ins Plus und gewannen in der Spitze fast 8 Prozent. Zuletzt betrug der Aufschlag noch 3,6 Prozent auf 21,66 Euro.

    Analyst Constantin Hesse monierte in einer ersten Einschätzung, dass der Umsatz unter der Konsensschätzung liege und das operative Ergebnis (Ebit) sogar noch deutlicher. Der Auftragseingang habe sich hingegen erholt, und auch die Bruttomargen zeigten eine leichte Erholung. Aus Anlegersicht komme es nun darauf an, wie sich die Auftragslage entwickele./bek/mis

    PVA TePla

    +5,45 %
    -3,24 %
    -1,17 %
    +19,13 %
    +53,32 %
    -7,14 %
    +79,96 %
    +696,39 %
    +416,19 %
    ISIN:DE0007461006WKN:746100

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PVA TePla Aktie

    Die PVA TePla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,99 % und einem Kurs von 21,38 auf Tradegate (13. August 2025, 09:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PVA TePla Aktie um -3,24 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,17 %.

    Die Marktkapitalisierung von PVA TePla bezifferte sich zuletzt auf 468,49 Mio..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 19,167EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 26,00EUR was eine Bandbreite von -35,42 %/+19,93 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
