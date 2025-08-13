Haufe Group / Stabil durch Wandel: Haufe Group bleibt sicher auf ...

Im abgelaufenen Geschäftsjahr (Stichtag: 30. Juni 2025) hat die Haufe Group im Vergleich zum Vorjahr ein Umsatzplus von mehr als acht Prozent erzielt und ist damit erneut gewachsen. Die Unternehmensgruppe konnte sich in einem herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld behaupten und ihre Marktposition festigen.

Stabil durch Wandel: Haufe Group bleibt sicher auf Wachstumskurs Freiburg (ots) - Die Haufe Group hat im Geschäftsjahr 2024/25 ihren Umsatz um mehr als acht Prozent auf 562 Millionen Euro gesteigert. Damit beweist das Freiburger Familienunternehmen erneut Stabilität und Wettbewerbsfähigkeit - auch in Zeiten schwacher Konjunktur und zurückhaltender Investitionen in der deutschen Wirtschaft.

Der B2B-Anbieter profitierte nicht zuletzt von seinem breiten Portfolio mit unterschiedlichen Schwerpunkten in den Geschäftsfeldern und konnte so auch in einem wechselhaften Markt erfolgreich agieren. Alle Marken der Haufe Group - darunter Haufe, Lexware und Haufe Akademie - verzeichneten Wachstum, jedoch mit zum Teil sehr unterschiedlichen Dynamiken.



Diese Entwicklung war möglich, da die Haufe Group sowohl mit neuen Portfoliobereichen Erfolg hatte als auch ihr Bestandsgeschäft im vergangenen Geschäftsjahr weiter gestärkt und um smarte Lösungen erweitert hat.

"Für uns sind technologische Innovationen wie KI zentrale Treiber für die Transformation unserer Produkte und für die Weiterentwicklung unseres Leistungsportfolios", sagt CEO Birte Hackenjos. Die strategische Verbindung von bewährten Lösungen und neuen technologischen Ansätzen trage dazu bei, Kundenbedürfnisse auch in einem sich wandelnden Marktumfeld weiterhin zu erfüllen. "Unser Anspruch ist es, innovative Lösungen zu entwickeln, die den Menschen, die unsere Produkte nutzen, in ihrem Arbeitsalltag einen echten Mehrwert bieten und ihnen die Arbeit erleichtern."



Auf das nächste Geschäftsjahr blickt die Haufe Group mit Zuversicht. Vielfältige Geschäftsfelder, Innovationskraft und ein tiefes Verständnis für die Bedürfnisse der Kundschaft bilden eine belastbare und zukunftsfähige Grundlage - auch in einem anspruchsvollen Umfeld.



Über die Haufe Group



Die Haufe Group ist ein führender B2B-Anbieter für integrierte Unternehmens- und Arbeitsplatzlösungen. Das Familienunternehmen unterstützt Menschen und Unternehmen in ihrer unternehmerischen Entwicklung und bei der erfolgreichen Gestaltung von Transformationsprozessen - mit Content, Software und Weiterbildung. Das Familienunternehmen mit Sitz in Freiburg im Breisgau ist breit aufgestellt, um seine Kund:innen mit vielfältigen Lösungen auf ihrem Weg in die Zukunft zu unterstützen. Die Haufe Group beschäftigt heute rund 2.500 Mitarbeitende an zehn Standorten. Zu den bekanntesten Marken der Haufe Group gehören Haufe, Haufe Akademie und Lexware. Über eine Million Kund:innen aus der DACH-Region vertrauen auf die Leistungen der Haufe Group - von Solo- Selbstständigen bis zu allen DAX 40-Konzernen.



Pressekontakt:



Pressebüro Haufe Group

Corporate Communications

T +49 761 898-3898

mailto:presse@haufegroup.com

Haufe Group SE

Munzinger Str. 9, 79111 Freiburg

haufegroup.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/106930/6095918 OTS: Haufe Group





