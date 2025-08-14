Europäische Aktienmärkte optimistisch: Friedenshoffnung in Ukraine stärkt Kurse

Nach dem angekündigten Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Amtsinhaber Wladimir Putin steigt an den europäischen Aktienmärkte die Zuversicht. Die Hoffnung auf einen baldigen Frieden oder einen möglichen Waffenstillstand im nunmehr bereits seit gut dreieinhalb Jahren andauernden Krieg in der Ukraine lassen beflügeln bereits jetzt die Kurse an den europäischen Aktienmärkten. Insbesondere Börsen mit großem „Russland-Bezug“ wie Polen, Österreich oder auch Skandinavien stehen hier im Blick.

Auch wenn es bis zu einem Frieden in der Ukraine wohl noch dauern dürfte, endet der Konflikt, dann gibt es eine Vielzahl an Unternehmen, die beispielsweise vom Wiederaufbau des Landes profitieren würden. Ein Frieden in der Region hätte zudem positive Strahleneffekte auf die Peripherie. Neben Infrastrukturdienstleistern und Baukonzernen dürften auch Finanzwerte mit Osteuropabezug, Touristik-Aktien und Energie-Titel profitieren. Wir stellen Ihnen einige dieser Friedensgewinner vor.

