123fahrschule: Erfolgsfahrt mit starkem H1/2025-Ergebnis
123fahrschule SE zeigt im ersten Halbjahr 2025 beeindruckende Wachstumszahlen und begegnet gleichzeitig unerwarteten Herausforderungen.
- 123fahrschule SE erzielte im ersten Halbjahr 2025 einen Umsatz von EUR 12,9 Mio. und ein EBITDA von EUR 0,98 Mio., was eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahr darstellt.
- Der Umsatz stieg um rund 17 % im Vergleich zum ersten Halbjahr 2024, insbesondere durch Beiträge aus der Fahrschulausbildung in den Klassen A und B sowie dem neuen Geschäftsbereich Fahrsimulatoren.
- Das EBITDA verdoppelte sich im Vergleich zum bereinigten EBITDA des ersten Halbjahres 2024, was auf Maßnahmen zur Verbesserung der Profitabilität zurückzuführen ist.
- Das Segment Fahrsimulatoren entwickelte sich in Deutschland langsamer als erwartet, da der Referentenentwurf zur Digitalisierung der Fahrschulausbildung noch nicht veröffentlicht wurde.
- Der Vorstand erwartet für das Gesamtjahr 2025 weiterhin eine positive Entwicklung bei Umsatz und EBITDA im Vergleich zu 2024.
- Der Halbjahresbericht 2025 wird am 10. September 2025 veröffentlicht.
